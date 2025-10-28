Ca sĩ Vũ Hà bị xét xử trong đường dây đánh bạc hơn 100 triệu USD tại khách sạn Pullman

TPO - Theo cáo buộc, bị cáo Vũ Ngọc Hà (tức ca sĩ Vũ Hà) mở thẻ với tên "MR BARET", đã đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD.

Như Tiền Phong đưa tin, TAND TP Hà Nội đang xét xử 141 bị cáo phạm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, xảy ra tại khách sạn Pullman.

Đáng chú ý, trong số các bị cáo là văn, nghệ sĩ có ca sĩ Vũ Hà, tên thật là Vũ Ngọc Hà (SN 1971, trú tại phố Hoàng Hoa Thám, phường 7, TP HCM). Theo cáo buộc, Vũ Hà mở thẻ với tên "MR BARET" và đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618,16 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD.

Vũ Ngọc Hà tại trụ sở tòa án.

Ca sĩ Vũ Hà nổi tiếng từ thập niên 1990, đặc biệt với khán giả miền Tây Nam bộ, chuyên hát dòng nhạc trữ tình, nhạc trẻ và chính là người đưa Đàm Vĩnh Hưng đến với con đường ca hát. Chặng đường làm ca sĩ của anh trải qua nhiều thăng trầm, gián đoạn, có lúc lận đận nhưng cũng có lúc nổi tiếng, được khán giả yêu thích. Hơn 10 năm trở lại đây, anh ít đi hát mà chủ yếu tham gia các video hài hước.

Cùng với Vũ Hà, bị cáo Nguyễn Thế Vũ (trong lại lịch nhân thân có nêu nghề nghiệp người này là ca sĩ). Ngày 25/1/2023, bị can Vũ mở thẻ với tên “MR MICHAEL. Trong khoarg thời gian từ ngày 4/2/2024 – 22/6/2024, ca sĩ này có 116 lần đánh bạc hình thức chơi baccarat, tổng số tiền đánh bạc là 4,3 triệu USD, thua hơn 81 nghìn USD.

Ca sĩ Thế Vũ từng công tác tại một đoàn ca múa nhạc đến năm 1995 thì ra hoạt động nghệ thuật tự do. Thế Vũ có thời gian bị tạm giam về tội đánh bạc, sau đó được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ca sĩ Vũ Ngọc Hà đi lại trong sân tòa.

"Lao động tự do" đánh bạc hàng trăm tỷ đồng

Bên cạnh nhóm bị cáo là văn nghệ sĩ, cáo trạng xác định nhiều con bạc là “lao động tự do”, chơi và thua số tiền lớn.

Như trường hợp bị cáo Bùi Văn Huynh, từ tháng 7/2023, ông này đến King Club mở thẻ với cái tên nước ngoài "Mr Calla", số ID là 102080. Theo lý lịch ghi trong cáo trạng, ông Huynh có nghề nghiệp là "lao động tự do", trú tại tỉnh Hải Dương, còn nơi ở tại huyện Gia Lâm cũ, Hà Nội.

Còn theo kết luận điều tra được ban hành cuối tháng 5, ông có nghề nghiệp là nhân viên kỹ thuật xây dựng của một công ty. Ông Huynh đã ngụy trang dưới cái tên "Mr Calla" vào King Club, dữ liệu ghi lại cho thấy cộng dồn tổng số tiền ông Huynh đánh bạc lên đến 16,3 triệu USD (tương đương hơn 420 tỷ đồng). Kết quả sau 34 lần sát phạt trong "sòng bạc" King Club, "Mr Calla" thua tổng số tiền 964.000 USD (tương đương hơn 23,2 tỉ đồng).

Giống như ông Huynh, ông Vũ Phong (53 tuổi, trú quận Cầu Giấy cũ, Hà Nội) cũng ghi làm nghề "lao động tự do", vào King Club ngụy trang dưới cái tên "Mr Tom". Trong khoảng 5 tháng, ông Phong đã 100 lần đánh bạc tại King Club với hình thức tham gia các trò chơi điện tử có thưởng mang tên Slot và Baccarat.

Dù làm nghề "lao động tự do" nhưng tổng số tiền ông Phong bị cáo buộc đánh bạc lên tới 10,7 triệu USD (tương đương 280 tỷ đồng). Trong đó, lần đánh nhiều nhất lên tới hơn 1,4 triệu USD (hơn 34 tỷ đồng).

Trước khi bị truy tố trong vụ án này, phần lý lịch của cáo trạng nêu từ tháng 6/2024 ông Phong còn bị Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án khác để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo đứng nghe khai mạc tòa.

Bị cáo Vũ Thị Tuyết Mai (63 tuổi, nghề nghiệp kinh doanh) mở thẻ tên "Mrs Joana". Bà Mai đã 67 lần đến "sòng bạc" ở tầng 1 khách sạn Pullman tham gia trò đỏ đen bằng hình thức chơi các trò Roulette và Baccarat.

Theo quy tắc trò chơi Roulette, sẽ có 8 hoặc 18 người tham gia đặt cược điểm để chọn các con số trong vòng xoay từ 0 - 36. Khi chơi, viên bi sẽ được bắn ra chạy quay trên vòng xoay và rơi vào một ô số bất kỳ. Tùy theo tỉ lệ, viên bi rơi trúng vào ô "con bạc" chọn thì sẽ được đổi ra điểm tương ứng.

Còn hai trò chơi Slot và Baccarat đều có cách thức đặt cược điểm vào các vị trí trên máy rồi nhấn nút để "đánh bạc với máy", vòng quay dừng ở vị trí nào thì sẽ theo quy ước đổi ra điểm rồi đổi ra tiền.

Tổng số tiền bà Mai bị cáo buộc đánh bạc lên đến 9,8 triệu USD (hơn 256 tỷ đồng). Kết quả sau 67 lần đánh bạc bà Mai thua số tiền 655.000 USD (tương đương 15,7 tỷ đồng).

Viện kiểm sát quy kết tổng số tiền cộng dồn mà các "con bạc" trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương 2.600 tỉ đồng). Trong đó Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương 222 tỉ đồng) từ số tiền các bị can đã đánh bạc thua.