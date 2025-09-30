Cà Mau báo cáo phương án giữ lại 2 công ty xổ số

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Báo cáo về Bộ Nội vụ, tỉnh Cà Mau đề xuất được giữ lại nguyên hiện trạng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau. Khi có ý kiến của Bộ Tài chính về phương án sắp xếp các công ty xổ số sẽ triển khai thực hiện sau.

UBND tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo gửi Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ, Bộ Nội vụ về phương án dự kiến sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. Hiện Cà Mau có 19 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, trong đó lĩnh vực giáo dục, đào tạo có 7 đơn vị; lĩnh vực nông nghiệp, môi trường có 6 đơn vị; Ban Quản lý dự án có 6 đơn vị. Phương án sắp xếp cơ bản không có sự thay đổi so với tờ trình của Sở Nội vụ tỉnh ngày 26/9.

anh.jpg
Cà Mau đưa ra phương án giữ nguyên hiện trạng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Ảnh: CTV.

Tuy nhiên, trong báo cáo trên, phương án sắp xếp 2 công ty xổ số và 2 công ty lâm nghiệp có đề xuất khác, thay vì hợp nhất như đề xuất của Sở Nội vụ.

Cụ thể, tỉnh Cà Mau đề xuất giữ nguyên hiện trạng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau. Khi có ý kiến của Bộ Tài chính sẽ triển khai thực hiện sau.

Giữ nguyên hiện trạng Công ty TNHH Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ. Do, nếu hợp nhất sẽ gặp nhiều khó do khoảng cách về điều kiện vị trí địa lý, trong thời gian tới tỉnh sẽ nghiên cứu sắp xếp.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau vừa có tờ trình UBND tỉnh dự thảo phương án dự kiến sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở này đề xuất phương án hợp nhất Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu và Cà Mau, thành Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau.

Cùng đó, Sở Nội vụ cũng đề xuất hợp nhất 3 ban quản lý dự án và tổ chức lại theo mô hình tự đảm bảo chi thường xuyên. Đồng thời cơ bản giữ nguyên các cơ sở giáo dục, y tế, cấp nước...

