Sẽ hợp nhất 2 công ty xổ số Cà Mau và Bạc Liêu

TPO - Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đã có tờ trình gửi UBND dự thảo về phương án hợp nhất Công ty xổ số kiến thiết Bạc Liêu với Cà Mau.

Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau vừa có tờ trình UBND tỉnh dự thảo phương án dự kiến sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 4 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh sẽ giữ nguyên, gồm: Trường Đại học Bạc Liêu, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau và Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.

Tiến hành hợp nhất Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bạc Liêu với Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Cà Mau. Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hiển hợp nhất với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp U Minh Hạ và chuyển đổi thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Với Trung tâm Dịch vụ đô thị Bạc Liêu, trước mắt vẫn để hoạt động ổn định trong khi chờ cổ phần hóa, nếu không hiệu quả sẽ giải thể.

Ở khối ngành giáo dục, toàn bộ trường phổ thông, mầm non, trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh được giữ nguyên. Hai trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh và Bạc Liêu tiếp tục hoạt động, song đổi tên để phục vụ phạm vi liên xã, phường. Giữ nguyên các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, trung tâm y tế tuyến tỉnh và khu.

Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ, Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp – Môi trường, Công Thương, Khoa học – Công nghệ và Tư pháp vẫn giữ nguyên để đảm bảo cung ứng dịch vụ công.

Mỗi xã phường thành lập trung tâm văn hóa – thể thao – truyền thông (đã thành lập 64/64 trung tâm) và ban quản lý dự án (đã thành lập 24 đơn vị), cùng 679 trường học các cấp, tất cả đều giữ nguyên.

Ba công ty nhà nước gồm Công ty CP cấp nước Bạc Liêu, Công ty CP cấp nước Cà Mau và Công ty CP môi trường đô thị Cà Mau tiếp tục hoạt động.



Hợp nhất Trường cao đẳng Y tế Cà Mau với Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu (thành Trường cao đẳng Y tế Cà Mau, có lộ trình tự chủ chi thường xuyên);

Hợp nhất Trường cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau với Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu (thành Trường cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau); Trường cao đẳng Cộng đồng Cà Mau với Trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu (thành Trường cao đẳng Cà Mau).

Ba ban quản lý dự án cấp tỉnh hợp nhất gồm: Ban Quản lý công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Quản lý công trình dân dụng – công nghiệp, và Ban Quản lý công trình giao thông, đều tổ chức lại theo mô hình tự đảm bảo chi thường xuyên.