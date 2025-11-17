Bùn lỏng phủ kín đường, xe ngã la liệt: Metro Hà Nội khẳng định 'ngoài phạm vi dự án'

TPO - Thông tin về sự việc bùn nhão xuất hiện và làm đổ, ngã nhiều phương tiện đi trên phố Tôn Đức Thắng vào đêm 16/11, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB - chủ đầu tư đường metro Cầu Giấy - ga Hà Nội) cho biết, hiện trường xảy ra sự việc nằm ngoài phạm vi dự án.

Đại diện Ban MRB cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chủ đầu tư và các nhà thầu đã rà soát, kiểm tra. “Qua rà soát nhanh các vị trí thi công và hiện trạng dự án, MRB khẳng định, sự việc nêu trên không thuộc phạm vi thi công và không liên quan đến Dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội, hạng mục đang khoan đường ngầm từ Cầu Giấy về ga Hà Nội . Khu vực xuất hiện bùn nhão nằm gần ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học, thuộc khu vực vườn hoa Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đây không phải là vị trí thi công đường hầm hay mặt bằng dự án” – đại diện MRB khẳng định.

Hiện trường nhiều xe máy bị đổ, ngã khi đi qua đoạn phố Tôn Đức Thắng bị tràn bùn lỏng.

Đại diện MRB cũng cho biết, qua khảo sát, ghi nhận tại hiện trường của chủ đầu tư và thông tin từ lực lượng chức năng cho biết, lượng bùn nhão trên mặt đường được xác định ban đầu là do xe ô tô tải khi di chuyển trên đường đã làm rơi vãi, nguồn bùn thải này không phải phát sinh từ công trường của dự án.

Tuy không thuộc phạm vi và nguồn bùn từ công trường, nhưng đại diện MRB cho biết, sau khi sự việc xảy ra, MRB đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để nắm bắt thông tin, đồng thời tiếp tục kiểm tra các khu vực thi công các ga, tại công trường khoan ngầm đường hầm nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn, vệ sinh môi trường và giao thông đô thị.

Theo ghi nhận, khoảng 22 giờ đêm 16/11, người dân tham gia giao thông trên đường Tôn Đức Thắng hướng Ô Chợ Dừa – Nguyễn Thái Học khi đến đoạn gần nút giao với đường Nguyễn Thái Học bất ngờ gặp cảnh bùn đất nhão dềnh lên thành lớp dày trên đường. Do là bùn nhão nên khi xe máy đi vào đã bị trơn trượt và cả người, xe ngã ra đường. Hậu quả xe bị hư hỏng nhẹ và người điều khiển bị bùn bẩn bám vào quần áo, mặt mũi.

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng nay, trung tá Nguyễn Quang Thành, Đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, sau khi nắm được tình hình, Đội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố, trong đó có Đội đèn tín hiệu giao thông để rà soát các hình ảnh từ hệ thống camera tìm xe tải đã chở và để bùn đất rơi xuống đường. Theo ông Thành, trên địa bàn Đội 3 phụ trách (quận Đống Đa cũ) đang có nhiều công trường thi công, xây dựng, trong đó các công trình thi công ga ngầm và đường hầm thuộc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.