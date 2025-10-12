Boruto: Một nhân vật kinh điển của Naruto chính thức "tái sinh" khiến fan phấn khích

Thời gian gần đây, thông tin về việc Uchiha Itachi - một trong những nhân vật kinh điển của Naruto sẽ "tái sinh" trong Boruto khiến người hâm mộ bộ truyện vô cùng xôn xao. Thậm chí, còn có thông tin cho rằng làn sóng ủng hộ "anh Liêm" của Naruto tái xuất đã đến tay tác giả Masashi Kishimoto.



Uchiha Itachi có thể tái xuất trong Boruto.

Trên mạng xã hội, nhiều trang tin cho rằng Masashi Kishimoto đã biết về những luồng tranh luận, bàn tán khả năng Uchiha Itachi trở lại trong Boruto, và ông sẽ nỗ lực biến đề xuất này thành sự thật. Tuy nhiên, thông tin này cho đến hiện tại vẫn chưa được kiểm chứng, lại càng khiến người hâm mộ của Boruto nói riêng và Naruto nói chung thêm nóng lòng và háo hức.

Thông tin tác giả bộ truyện xác nhận Uchiha Itachi sẽ được "hồi sinh" trong Boruto gây xôn xao mạng xã hội.

Itachi Uchiha là một trong những nhân vật được xây dựng tốt nhất, có chiều sâu nhất trong Naruto. Anh từng đứng thứ nhì trong bảng xếp hạng yêu thích toàn cầu của riêng bộ Naruto nhờ bản chất "liêm" được che lấp bởi hành động bị hiểu lầm. Itachi chấp nhận mang tiếng là kẻ phản bội, tàn sát cả gia tộc Uchiha (trong đó có cả cha mẹ mình) để bảo vệ hòa bình của Làng Lá.

Dù bị cả thế giới coi là ác nhân, Itachi vẫn âm thầm làm việc trong bóng tối, gia nhập Akatsuki và chịu đựng mọi sự khinh miệt để bảo vệ lý tưởng của mình. Câu nói nổi tiếng của anh "Hy sinh bản thân, đó mới là bản chất thực sự của một shinobi" đã trở thành kim chỉ nam cho tinh thần của một ninja chân chính.

Thực chất, trong Boruto đã có hiện thân sâu sắc của Uchiha Itachi mà không phải ai cũng để ý. Phiên bản Boruto: Two Blue Vortex đã phần nào "hồi sinh" nhân vật này qua hình bóng của chính Boruto Uzumaki. Từng được ca ngợi là Thiếu gia Làng Lá, Boruto bị cả thế giới ninja xem là kẻ phản bội, bị buộc tội giết chết cha mình là Naruto. Dưới tác động của thuật Omnipotence, danh tiếng của Boruto bị hủy hoại, nhưng thay vì tìm cách minh oan, cậu chọn cách âm thầm bảo vệ Làng Lá từ trong bóng tối giống cách Itachi từng làm. Boruto sẵn lòng từ bỏ danh dự, đối mặt với sự thù địch từ khắp nơi để bảo vệ những người mình yêu thương.

Trong khi Itachi từng được xem là shinobi mạnh nhất thời đại của mình, thì Boruto trong Two Blue Vortex được khắc họa như một thiên tài, là hy vọng lớn nhất của nhân loại trong cuộc chiến chống lại tộc Otsutsuki. Cả hai đều chọn con đường cô độc, chấp nhận bị hiểu lầm để bảo vệ những giá trị lớn lao hơn.

Boruto có nhiều điểm chung với Uchiha Itachi.

Khả năng Uchiha Itachi xuất hiện trong Boruto vẫn được khán giả "mổ xẻ" bàn tán. Có người háo hức, có người cũng bày tỏ sự dè chừng, song mọi thứ đều tùy thuộc vào quyết định của tác giả. Hiện tại bộ truyện Boruto vẫn đang được tiến hành, và việc Uchiha Itachi hay bất cứ nhân vật Naruto nào khác xuất hiện vẫn có thể xảy ra.