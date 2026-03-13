Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bóc giá trang phục của Hoa hậu Thanh Thủy: Cực nhiều đồ bình dân mà mặc lên sang xịn mịn

Linh Nhi - Ảnh: FBNV

HHTO - Đã rất nhiều lần Hoa hậu Thanh Thủy gây bất ngờ với những món đồ vừa đẹp vừa hợp mốt và nhìn đến giá tiền thì bình dân đến không tưởng.

thanh-thuy-18-7441.jpg

Trong khi nhiều Hoa hậu gắn liền với hình ảnh sang chảnh, thời thượng, những bộ trang phục hàng hiệu thì Thanh Thủy lại bình dị hơn nhiều. Nàng hậu có đam mê lớn với váy áo đến từ thương hiệu trong nước, với giá cả phải chăng và quan trọng là mặc lên rất đẹp.

thanh-thuy-7.jpg
thanh-thuy-9.jpg
thanh-thuy-17-5488.jpg
thanh-thuy-21-2156.jpg

Đã nhiều lần Hoa hậu Việt Nam 2022 gây bất ngờ khi khoe ảnh đi chơi, đi du lịch với trang phục local brand đẹp mắt, tôn dáng mà có giá chưa tới 1 triệu đồng. Nàng hậu không ưu ái riêng một thương hiệu nào mà chọn lựa rất đa dạng, cứ thấy thiết kế nào phù hợp, ưng ý là mua.

thanh-thuy-1.jpg
thanh-thuy-11.jpg

Ai cũng khen Thanh Thủy phối đồ rất khéo, trang phục cô chọn không chỉ giúp tôn ưu điểm cơ thể như xương quai xanh thanh tú, vòng eo thon, đôi chân dài mà còn hợp mốt, trẻ trung đúng lứa tuổi.

thanh-thuy-6.jpg
thanh-thuy-8.jpg

Nàng hậu rất thích phong cách Y2K với quần hoặc váy jeans kết hợp áo thun hoặc các mẫu áo điệu đà nữ tính. Thanh Thủy rất khéo chọn các thiết kế có chi tiết bất đối xứng, phá cách giúp set đồ thêm phần ấn tượng.

thanh-thuy-13.jpg
thanh-thuy-22.jpg

Có những lần Thanh Thủy mặc áo có giá hơn 100K mua trên các sàn thương mại điện tử nhưng vẫn sang xịn mịn, khiến netizen đều tấm tắc khen nàng hậu “diện đồ bình dân mà đẹp như đồ hiệu”, “Mình cũng có áo giống Thủy mà mặc lên trông lạ lắm”, “Đúng là Hoa hậu nhà người ta, mặc áo 130K vẫn xinh đẹp”.

thanh-thuy-14.jpg
thanh-thuy-15.jpg

Trong một lần công tác ở Thái Lan, Hoa hậu Thanh Thủy cũng ghi điểm khi mặc chiếc áo thun đen có in chữ Việt Nam to bản. Đây cũng là một thiết kế của thời trang nội địa và sau khi Thanh Thủy khoe ảnh, rất nhiều người đã tìm mua vì mẫu áo vừa nổi bật vừa dễ mặc.

qc.jpg
Linh Nhi - Ảnh: FBNV
#Hoa hậu Thanh Thủy #Thanh Thủy local brand #Thanh Thủy trang phục #Thanh Thủy váy áo

