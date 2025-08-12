Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Làm một ngày phải nghĩ cho mười năm

TPO - Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, mỗi quyết định, mỗi hành động hôm nay đều phải tính đến hiệu quả và tác động trong tương lai xa, chứ không chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt. Mỗi người phải suy nghĩ về dấu ấn và di sản mà mình sẽ để lại cho ngành, cho đất nước, thay vì làm việc một cách đối phó, thiếu trách nhiệm. “Làm một ngày phải nghĩ cho mười năm”, ông Dung nhấn mạnh.

Ngày 12/8, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá công tác dân tộc, tôn giáo sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo một số địa phương đã trao đổi, kiến nghị về các vấn đề: tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo; việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia...

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ DT&TG.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung khẳng định, dù bộ được thành lập từ 1/3, đến nay mới trải qua 5 tháng hoạt động, với nhiều nội dung công việc lớn và khó, nhưng ngành được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận "thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao". Tình hình kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cơ bản ổn định, đời sống của người dân được cải thiện và nâng cao.

Đặc biệt, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đã đạt được những thành tựu ấn tượng với trên 269.000 căn nhà được hỗ trợ, đạt 98% kế hoạch đề ra. Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, đây là một thành tựu mang tính kỳ tích của ngành. "Xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là một chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã hoàn thành, mà còn là một thành tựu chính trị, nhân văn to lớn, minh chứng sống động cho sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, trực tiếp củng cố mối quan hệ máu thịt với Nhân dân", ông Dung nói.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, chương trình đã hoàn thành vượt tiến độ 5 năm 4 tháng so với kế hoạch ban đầu đề ra. Dự kiến, đến hết ngày 31/8/2025, các địa phương sẽ cơ bản hoàn thành mục tiêu này trên phạm vi cả nước.

Về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2025/NĐ-CP, phân cấp, phân quyền 33 thẩm quyền, nhiệm vụ cho địa phương, đồng thời cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo (đạt 72,2%). Bên cạnh đó, bộ đã ban hành 6 thông tư để hướng dẫn các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước.

Mặc dù vậy, theo ông Dung, công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo tại một số địa phương còn lúng túng và công tác chuyển đổi số của toàn ngành còn chậm. Tình trạng đùn đẩy, né tránh công việc cũng còn xảy ra ở một số địa phương và đơn vị thuộc bộ.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bộ DT&TG.

Thời gian tới, theo ông Dung, toàn ngành cần có tư duy của những người làm quản lý nhà nước, “nghĩ sâu, làm lớn, hành động quyết liệt và hiệu quả”. Kiên định mục tiêu xuyên suốt là góp phần thực hiện ba chữ “An”: An ninh (đặc biệt là an ninh con người), An dân (làm cho dân yên ổn), và An sinh (phúc lợi xã hội).

Bộ trưởng nhấn mạnh, phải phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, ngành chức năng liên quan trong thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo. Theo ông Dung, mỗi quyết định, mỗi hành động hôm nay đều phải tính đến hiệu quả và tác động trong tương lai xa, chứ không chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt. Ông yêu cầu mỗi người phải suy nghĩ về dấu ấn và di sản mà mình sẽ để lại cho ngành, cho đất nước, thay vì làm việc một cách đối phó, thiếu trách nhiệm. “Làm một ngày phải nghĩ cho mười năm”, ông Dung nhấn mạnh.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa, theo ông Dung, cần tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật. Trong đó, có việc nghiên cứu, xây dựng hồ sơ sửa đổi, bổ sung Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Theo ông Dung, phải tập trung xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp với từng địa phương, từng vùng để chính sách đi vào cuộc sống nhanh hơn.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng lưu ý, cần tập trung chỉ đạo tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và đề xuất chương trình mới cho giai đoạn tiếp theo, trong đó, chương trình này sẽ là một hợp phần của chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, thay vì một chương trình riêng lẻ.

Bộ trưởng giao Học viện Dân tộc chủ trì, xây dựng kế hoạch, triển khai tập huấn toàn diện cho cán bộ trong ngành từ trung ương đến cơ sở, tập trung vào các vấn đề vướng mắc và chuyên môn nghiệp vụ. Bộ sẽ thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc và trực tiếp giải quyết các vướng mắc tại địa phương; cử đoàn công tác xuống hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp cơ sở.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa, theo ông Dung, cần củng cố tổ chức và nâng cao năng lực cán bộ. Bộ và các địa phương phải xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ về ngành, tập trung vào 4 lĩnh vực: quản lý nhà nước, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, dữ liệu chương trình mục tiêu quốc gia.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng yêu cầu tích hợp các chủ trương lớn của Đảng vào lĩnh vực dân tộc, tôn giáo; tổ chức triển khai quyết liệt bộ tứ nghị quyết trụ cột để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. “Công tác dân tộc, tôn giáo phải lấy niềm tin và cuộc sống ấm no của người dân làm thước đo hiệu quả”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định.