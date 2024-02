Bộ trưởng Công Thương ‘vi hành’ tại doanh nghiệp điện, xăng dầu

TPO - Tại buổi kiểm tra và làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty xăng dầu quân đội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng một số đơn vị sáng 6/2, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị không để thiếu xăng dầu - điện trong mọi tình huống trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Sẽ xử nghiêm đơn vị có vi phạm

Sáng 6/2, báo cáo với Bộ trưởng Công Thương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty xăng dầu quân đội (Mipecorp) - Đại tá Nguyễn Như Chiến cho biết, năm 2024, doanh nghiệp được phân giaohạn ngạch tăng 30% so với kế hoạch năm 2023, tăng 18% so với thực hiện của năm 2023. Tổng công ty Mipecorp sẽ quyết tâm thực hiện kế hoạch được phân giao cả năm cũng như trong dịp Tết Nguyên đán.

Lãnh đạo Mipecorp cũng kiến nghị Bộ Công Thương có ý kiến với Chính phủ, các bộ ngành xem xét cho tổng công ty nâng vốn điều lệ và có cơ chế hỗ trợ vốn, phí trong việc thực hiện dự trữ lưu thông bắt buộc…

Ông Đào Nam Hải - Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - cho biết, năm 2023, doanh thu hợp nhất của Petrolimex đạt gần 270.000 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất đạt hơn 3.930 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch đề ra. Tập đoàn cũng đóng góp hơn 34.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, là một trong những doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất cả nước.

Theo ông Hải, với việc đảm bảo xăng dầu năm 2024 và dịp Tết Nguyên đán, Petrolimex đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tạo nguồn ngay từ cuối năm 2023. Theo đó, cuối tháng 12/2023, Petrolimex đã xây dựng kế hoạch nhập khẩu dài hạn khoảng 70% so với dự kiến đơn vị có thể bán ra. Trong tháng 1/2024, tập đoàn đã nhập khẩu trên 1 triệu m3 xăng dầu các loại, tăng hơn 10% so với cùng kỳ và tăng khoảng 10% so với tổng nguồn Bộ Công Thương phân giao bình quân một tháng cho Petrolimex. Tập đoàn cũng lên các kịch bản để ứng phó với những tình huống khác nhau...

Ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên lưu ý các đơn vị quan trọng nhất là không để gián đoạn nguồn cung, không để thiếu điện - xăng dầu trong mọi tình huống trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo Bộ trưởng Công Thương, bước sang năm 2024, dự báo sẽ là năm tiếp tục khó khăn đối với công tác đảm bảo cung ứng xăng dầu trong nước do tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung và giá cả xăng dầu thế giới. Petrolimex, Mipecorp chủ động, xây dựng các phương án dự phòng để trong mọi tình huống đều đảm bảo đủ xăng, dầu cho nền kinh tế. Đồng thời chia sẻ trách nhiệm với các đơn vị xăng dầu khác.

“Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định hiện hành (Nghị định 83, 95, 80) theo hướng để thị trường điều tiết, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, hài hoà lợi ích; tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm các đơn vị có vi phạm trên tinh thần ai làm tốt thì để người đó làm và ngược lại”, ông Diên cho hay.

Không để thiếu điện trong mọi tình huống dịp Tết

Đối với việc cấp điện, báo cáo của EVN, Tổng công ty Truyền tải cho thấy các đơn vị từng khối đã xây dựng kế hoạch, phương án; EVN đã chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo cung ứng điện cho dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Đặc biệt, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cũng đã triển khai phương án, bố trí nguồn điện hợp lý đảm bảo đủ công suất dự phòng cho hệ thống tại mọi thời điểm. Đảm bảo số tổ máy để điều chỉnh công suất vô công.

Với lưới điện, đảm bảo giới hạn truyền tải trên các mạch đường dây 500kV và các đường dây 220kV liên kết miền trong giới hạn cho phép, có dự phòng cho các trường hợp sự cố và bất thường. Đảm bảo nhiên liệu than, khí đáp ứng yêu cầu sản xuất điện các ngày Tết.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận những nỗ lực của EVN và các đơn vị trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng điện, phục vụ cho phát triển kinh tế đất nước, sinh hoạt của nhân dân; lưu ý cần rút kinh nghiệm từ tháng 6 năm ngoái để có những phương án, kế hoạch huy động nguồn điện hợp lý, quản lý vận hành đường dây an toàn, hạn chế thấp nhất các sự cố xảy ra; phân công lực lượng ứng trực 24/7.

EVN và các đơn vị cần chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thiết bị, phương tiện để khắc phục nhanh nhất sự cố (nếu có); tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng địa phương đảm bảo an toàn điện, phòng chống cháy nổ và có báo cáo hàng ngày tới Bộ Công Thương, với tinh thần là không để thiếu điện trong mọi tình huống dịp Tết Nguyên đán 2024, đặc biệt là ở các thành phố lớn, trung tâm chính trị, cơ sở quan trọng cũng như các sự kiện, nơi tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết của người dân.

Trong và sau Tết, ngành điện tiếp tục phối hợp với đơn vị chức năng rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật; đẩy mạnh thi công các công trình nguồn điện và lưới điện, đặc biệt là dự án đường dây 500kV mạch 3 để hoàn thành đúng hạn theo Chỉ đạo của Thủ tướng; các đường dây truyền tải nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam; triển khai các phương án cấp điện mùa khô năm 2024.