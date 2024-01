EVN phải lên kịch bản khẩn cấp trước nguy cơ miền Bắc thiếu điện

TPO - Bộ Công Thương vừa có chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện loạt giải pháp đồng thời yêu cầu trước 15/3/2024 phải báo cáo về kế hoạch đảm bảo điện cho hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là trong giai đoạn các tháng cao điểm miền Bắc có nguy cơ thiếu điện.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa ký Quyết định số 3376 về kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024, yêu cầu EVN cùng nhiều đơn vị thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo cấp điện từ tháng 4 đến tháng 7.

Theo Bộ Công Thương, kế hoạch được phê duyệt theo đề nghị của EVN để dự phòng điều hành công tác đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia với tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện và nhập khẩu của toàn quốc các tháng cao điểm mùa khô trong năm 2024 là 109,183 tỷ kWh.

Theo kế hoạch, EVN có trách nhiệm công bố kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô trong năm 2024 bao gồm kế hoạch huy động sản lượng điện từng tháng cho chủ đầu tư các nhà máy điện và các đơn vị liên quan để các đơn vị chủ động lập kế hoạch chuẩn bị dự phòng phù hợp cho sản xuất điện.

Trước 15/3/2024, EVN có trách nhiệm cập nhật, báo cáo Bộ Công Thương về kế hoạch đảm bảo điện cho hệ thống điện quốc gia (bao gồm cả kế hoạch chuẩn bị nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện), đặc biệt là miền Bắc trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2024 với các kịch bản nhằm kiểm soát, ứng phó thiếu điện, có dự phòng đảm bảo ứng phó với các tình huống cực đoan, sự cố.

Theo phân công, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Tổng công ty Khí Việt Nam phối hợp với các chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện khí đảm bảo ưu tiên cung cấp khí cho sản xuất điện. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc và các đơn vị cung cấp than khác phối hợp với các chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện xây dựng kế hoạch cung cấp than chi tiết cho các tháng cao điểm. Cùng đó, đảm bảo ưu tiên cung cấp than đầy đủ, liên tục, có dự phòng phù hợp cho các nhà máy nhiệt điện than theo để đảm bảo sẵn sàng phát điện trong các tháng cao điểm.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 2/1, ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) - cho biết, trong năm qua, tình trạng thiếu nguồn diễn ra trong khi công suất phân bổ của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) xuống rất thấp và kéo dài, dẫn tới tổng công ty phải điều chỉnh, cắt giảm một lượng lớn phụ tải. Ước tính công suất phải điều chỉnh và sa thải lớn nhất đạt 3.952 MW. Sản lượng điện tiết giảm ước 608 triệu kWh.

Theo ông Thiện, hiện nhiều tỉnh miền Bắc như Nghệ An, Hưng Yên, Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nam Định, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc có rất nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp, khách hàng lớn đăng ký với quy mô lớn kéo theo mức tăng trưởng điện sử dụng của tổng công ty có thể đạt 8,7% - 13,7%.

Để đảm bảo cấp điện, năm 2024, tổng công ty dự kiến sẽ mua điện từ Trung Quốc qua lưới điện 220kV cấp điện cho 1 phần Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang và Thái Nguyên với sản lượng mua cả năm 2.569 tỷ kWh. Tổng công ty cũng lên phương án nhập khẩu điện Trung Quốc qua các đường dây 110kV liên kết (Thâm Câu - Móng Cái, Lào Cai - Hà Khẩu, Mamaotiao – Thanh Thủy).

Cũng theo lãnh đạo EVNNPC, tổng công ty đã lên 2 kịch bản cấp điện năm 2024 căn cứ trên dự báo phụ tải và công bố khả dụng của A0. Theo đó, với kịch bản kiểm tra và với phương án cao dự báo phụ tải, EVNNPC có thể thiếu điện từ 1.200 - 2500 MW vào cuối tháng 5 đến tháng 7.

“Trong tháng 8, A0 tính toán nước về tốt hơn nên khả dụng nguồn cao hơn và phụ tải cũng có xu hướng thấp nên khả năng thiếu công suất ít hơn. Trong các tháng cuối năm, dự kiến nhu cầu sử dụng điện cũng đạt ở mức cao và có nguy cơ thiếu nguồn từ 200 – 400MW”, lãnh đạo EVNNPC cho hay.