Bộ ba "anh Tuấn" tài năng của điện ảnh Việt: Đều "Dằn túi" nhiều phim trăm tỷ

Thiện Dư
Thảo Ngân

HHTO - Màn ảnh Việt có nhóm các "anh Tuấn" diễn xuất tốt, đóng nhiều phim trăm tỷ và được khán giả yêu thích.

Đều có tên Tuấn, đều là những diễn viên được săn đón hàng đầu hiện nay, bộ ba sao nam này được khán giả yêu mến dù ở bất cứ vai trò nào. Thậm chí, đây còn là những "anh Tuấn" có nhiều dự án trăm tỷ, được không ít các đạo diễn lớn ưu ái lựa chọn.

Quang Tuấn

Trong số các "anh Tuấn" của màn ảnh Việt, Quang Tuấn được gọi vui là "máy cày" khi có tần suất đóng phim điện ảnh dày đặc. Chỉ tính riêng năm 2025, Quang Tuấn đã "bỏ túi" 5 dự án phim ra rạp. Trong khi Quỷ Nhập TràngĐịa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối đạt doanh thu trăm tỷ ấn tượng, thì Nhà Ma Xó, Truy Tìm Long Diên Hương Thiên Đường Máu "đổ bộ" đường đua phim Việt cuối năm với sự biến hoá đa dạng. Ngoài các bộ phim đã được công chiếu vào năm nay, nam diễn viên cũng đang trong quá trình quay phim Sợi Chỉ Đỏ của đạo diễn Hàm Trần.

img-1423.jpg
Quang Tuấn hoạt động năng nổ trên màn ảnh năm 2025.

Sự nghiệp điện ảnh của Quang Tuấn trong hơn 15 năm khá rực rỡ với không ít dự án phim đạt doanh thu "khủng" lẫn các giải thưởng danh giá. Phong độ diễn xuất của nam diễn viên ổn định qua từng dự án, đặc biệt là trong những bộ phim đòi hỏi diễn biến tâm lý phức tạp hoặc có số phận đặc biệt. Mới đây nhất, Quang Tuấn tiếp tục "mở khoá" skill mới - hành động, võ thuật khi tham gia dự án hài hành động Truy Tìm Long Diên Hương.

Bên cạnh hoạt động điện ảnh năng suất, Quang Tuấn còn ghi diểm với vai trò thành viên dàn cast chính Running Man Vietnam mùa 3. Trong lần đầu tiên "dấn thân" vào lĩnh vực truyền hình thực tế, "Út Tuấn" cho thấy khía cạnh chân thật, hài hước và không kém phần chịu chơi, khác xa với những vai kinh dị hay khắc khổ trên màn ảnh.

578273767-122158377914424127-8591253318999000272-n.jpg

Kiều Minh Tuấn

Kiều Minh Tuấn cũng đang làm tốt vai trò của một diễn viên kiêm nghệ sĩ giải trí. Trong năm 2025, sao nam tham gia hai chương trình đặc sắc là Chiến Sĩ Quả Cảm2 Ngày 1 Đêm mùa 4, thu hút với hình tượng hài hước, thân thiện. Hình ảnh "chú Sáu" không biết tiếng Anh, thích cười mồi được đông đảo khán giả yêu thương.

anh-tuan-phim-viet-2.png
Kiều Minh Tuấn trở thành gương mặt thân quen trên show truyền hình.

Bên cạnh "lãnh địa" gameshow, Kiều Minh Tuấn vẫn luôn được trông đợi trong mỗi lần trở lại màn ảnh rộng. Bỏ túi nhiều dự án trăm tỷ như Em Chưa 18, Tiệc Trăng Máu... nam diễn viên được săn đón đều đặn, là "bảo chứng phòng vé" với quãng diễn rộng. Dù là vai "ăn chơi", người bố râu ria hay mang yếu tố hành động, Kiều Minh Tuấn đều cho thấy khả năng nhập vai ấn tượng và tinh thần lăn xả cho vai diễn.

Nam diễn viên vẫn thường xuyên khiến netizen "đứng hình" vì thay đổi ngoại hình và cân nặng liên tục để phục vụ cho các vai diễn, dự án khác nhau. Sau một năm 2025 "vắng bóng" trên màn ảnh rộng, nhiều khán giả đang khá nóng lòng được gặp lại Kiều Minh Tuấn ở các dự án điện ảnh mới.

anh-tuan-phim-viet-3.png

Tuấn Trần

Trong dàn "tam Tuấn", Tuấn Trần dành nhiều thời gian cho lĩnh vực diễn xuất, hiếm khi xuất hiện ở các gameshow truyền hình. Năm nay, nam diễn viên có 2 dự án đóng chính cán mốc trăm tỷ là Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn Mang Mẹ Đi Bỏ kết hợp với ekip đến từ Hàn Quốc. Hiện tại, Tuấn Trần gây xôn xao khi "tái hợp" Phương Anh Đào trong phim Báu Vật Trời Cho, dự kiến sẽ gia nhập đường đua phim Tết 2026.

img-1428.jpg
img-1427.jpg
Tuấn Trần có hai dự án đóng chính, đạt doanh thu trăm tỷ trong năm 2025.

Tuấn Trần cũng là sao nam hiếm hoi "giữ chuỗi" đóng vai chính liên tục kể từ dự án đầu tiên - phim Bố Già với doanh thu vượt mốc 300 tỷ. Qua các dự án đa dạng thể loại, nam diễn viên không chỉ chứng minh khả năng nhập vai, biến hoá liên tục mà còn là tinh thần kính nghiệp, không ngại hy sinh cho vai diễn. Chỉ tính riêng trong năm 2025, Tuấn Trần đã mang đến màn "lột xác" ấn tượng, từ người thợ cắt tóc vỉa hè lấy đi không ít nước mắt khán giả đến "chàng khờ" Minh Gọn khiến người xem cười nghiêng ngả.

Mới đây nhất, trong trailer Báu Vật Trời Cho, Tuấn Trần trở lại với diện mạo "nam thần" khi đảm nhận vai Minh Hồng - một chàng trai phóng khoáng, lạc quan, nhưng ẩn chứa nội tâm sâu sắc và trách nhiệm gia đình lớn lao. Nhiều khán giả đang không khỏi háo hức trước dự án phim Tết tiếp theo của nam diễn viên sau loạt tác phẩm liên tục thắng lớn.

561055168-1401313314689856-5613549525688715226-n.jpg
Tạo hình cực điển trai trong dự án phim mới nhất của Tuấn Trần sẽ ra rạp vào Tết 2026.
Thiện Dư
Thảo Ngân
#Quang Tuấn #Tuấn Trần #Kiều Minh Tuấn #Diễn viên nam phim điện ảnh #Phim điện ảnh Việt #diễn viên trăm tỷ

