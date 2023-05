Bình Thuận chấn chỉnh loạt bất cập trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây

TPO - Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết sau gần một tháng thông xe và cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thông xe nhưng vẫn còn một số hạng mục đang triển khai thi công nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tổ chức giao thông bất cập

Ông Huỳnh Ngọc Thanh - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết sau gần một tháng thông xe và cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vừa thông xe.

Theo đó, hai dự án này có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Bình Thuận trong việc kết nối, giao thương, rút ngắn khoảng cách, thời gian đi lại giữa các vùng miền, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, từ khi dự án được khai thác đến nay đã tồn tại nhiều bất cập về kết cấu hạ tầng và tổ chức giao thông.

Cụ thể, đoạn Phan Thiết - Dầu Giây đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại 2 vị trí, gồm nút giao đường dẫn vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và quốc lộ 1 (tại Km 1717+593), vị trí giao giữa nhánh rẽ từ cao tốc ra quốc lộ 1 xung đột với dòng phương tiện lên cao tốc.

Nguyên nhân là do lưu lượng các phương tiện di chuyển vào cao tốc đến Phan Thiết tăng cao, tổ chức nút giao cùng mức, đơn giản nên xảy ra nhiều điểm xung đột giữa các dòng phương tiện, gây ra tình trạng ùn tắc giao thông, có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Do đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tăng cường bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để kịp thời phối hợp điều tiết giao thông, chống ùn tắc giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng vừa có công văn đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban quản lý dự án Thăng Long, Ban quản lý dự án 7 và các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm khẩn trương rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông như biển báo hiệu giao thông, biển chỉ hướng đường, vạch sơn, hàng rào, hộ lan mềm... trên các tuyến đường dẫn vào cao tốc; thực hiện tổ chức giao thông an toàn tại các vị trí giao nhau với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; cải tạo nút giao, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng công cộng tại khu vực giao nhau giữa đường dẫn vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và quốc lộ 1, khắc phục các nội dung kiến nghị của Đoàn kiểm tra phương án tổ chức giao thông tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây do Khu quản lý Đường bộ IV tổ chức ngày 26/4.

Đồng thời, tỉnh Bình Thuận đề nghị sớm đầu tư xây dựng cầu vượt trên tuyến quốc lộ 1 qua vị trí nút giao giữa đường dẫn vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và quốc lộ 1; Xây dựng tuyến nhánh rẽ phải theo hướng Dầu Giây - Phan Thiết trước khi đến nút giao Ba Bàu để đảm bảo dòng phương tiện rời cao tốc không xung đột với dòng phương tiện lên cao tốc về TPHCM.

Công trường chưa xong

Hiện tại, dù dự án đã được đưa vào khai thác nhưng vẫn còn một số hạng mục tiếp tục triển khai thi công trên đường đang khai thác. Cụ thể vào chiều ngày 14/5, trên cầu vượt đường dẫn nối từ quốc lộ 1 vào đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, 1/2 mặt cầu đã bị chặn bằng khối bê tông để thi công, gây ùn ứ kéo dài. Cảnh sát giao thông huyện Hàm Thuận Nam phải đến điều tiết giao thông để giải tỏa ùn tắc.

Ngoài ra, trên tuyến đường cao tốc một số hạng mục đang tiếp tục triển khai hoàn thiện, gồm hộ lan, hàng rào, cầu vượt ngang... tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận đã đề nghị Ban Quản lý dự án 7 và Ban Quản lý dự án Thăng Long chỉ đạo các nhà thầu thi công có phương án đảm bảo an toàn giao thông khi thi công trên đường đang khai thác, tránh ùn tắc giao thông (nhất là vào các ngày cuối tuần) và được cơ quan chức năng chấp thuận. Đồng thời, các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án để tuyến đường được khai thác đúng theo thiết kế được duyệt.

Đối với dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận đã chỉ đạo Thanh tra sở phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận triển khai điều phối, hướng dẫn, nhắc nhở người tham gia giao thông thực hiện theo phương án tổ chức giao thông tại các nút giao, tuyến đường kết nối ra vào của tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Từ khi đưa vào khai thác vào ngày 19/5 đến nay, tình hình giao thông thông suốt, không ùn tắc, kể cả tại nút giao đầu tuyến cao tốc nối vào quốc lộ 1 (Km1604+700, tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong).

Hiện nay, các đơn vị thi công vẫn đang hoàn tất các hạng mục như mái ta luy, hộ lan, biển báo, hàng rào… cầu vượt dân sinh, cầu vượt liên thông trên đoạn cao tốc này.