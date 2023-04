Hỏa tốc chống ùn tắc trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

TPO - Ngay sau khi thông xe, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng do hàng ngàn phương tiện ồ ạt lưu thông. Hiện tại, Công an tỉnh Bình Thuận căng mình điều tiết và khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp để giảm ùn ứ kéo dài.

Ngày 30/4, Công an tỉnh Bình Thuận đã có văn bản hỏa tốc gửi Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông tại nút giao và đường nhánh cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với quốc lộ 1A (tại Km 1717+593 ở nút giao Ba Bàu, đường dẫn Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam).

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, sau khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đưa vào hoạt động vào sáng 29/4, đến đầu giờ chiều cùng ngày, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến này ngày càng nhiều, dẫn đến ùn tắc giao thông tại nút giao và đường nhánh nối từ cao tốc với quốc lộ 1A (Km 1717+593, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam).

Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải yêu cầu Ban quản lý dự án tháo dỡ dải phân cách cứng và phân công lực lượng điều tiết giao thông. Đến nay, Công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang bố trí lực lượng phối hợp với thanh tra giao thông để điều tiết, phân luồng giao thông tạm thời.

Tuyến quốc lộ 1A đi qua khu vực nút giao và đường dẫn cao tốc, các phương tiện xe ô tô con, xe ô tô khách dưới 30 chỗ ngồi, xe ô tô tải dưới 3,5 tấn được phép chạy với tốc độ tối đa 90km/h. Hiện nay, tại nút giao này chưa được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nên dễ dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng và ùn tắc giao thông.

Để bảo đảm an toàn giao thông, tránh xảy tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông kéo dài, Công an tỉnh đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận khẩn trương phối hợp các cơ quan có liên quan cho lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ 60km/h trên tuyến quốc lộ 1A đoạn đường qua khu vực nút giao Km 1717+593 và trên tất cả các tuyến đường nhánh nối từ cao tốc với quốc lộ 1A.

Dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99km, nối Đồng Nai và Bình Thuận, khởi công vào tháng 9/2020 với tổng vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, quy mô 6 làn xe. Toàn bộ dự án được chia làm 4 gói thầu, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài gần 52 km với 2 gói thầu XL03 và XL04, đoạn qua tỉnh Bình Thuận dài hơn 47 km với 2 gói thầu XL01 và XL02.

Điểm đầu cao tốc nằm trên đoạn tuyến nối từ quốc lộ 1A đi Mỹ Thạnh (tỉnh Bình Thuận) thuộc điểm cuối dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Điểm cuối giao với tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn thuộc huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai).

Dự án được dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022 nhưng sau đó gia hạn đến 30/4/2023. Vào lúc 8h ngày 29/4, lễ khánh thành dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã được tổ chức tại Km0+000, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam.