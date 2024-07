Sập hầm khi khai thác vàng trái phép, hai người mắc kẹt trong hang sâu

TPO - Ba người rủ nhau đào trộm vàng tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn bất ngờ bị nhiều tảng đá lớn sạt trượt lấp kín miệng hang, một người may mắn thoát nạn, 2 người hiện vẫn mắc kẹt bên trong.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn, vào khoảng 17h30, ngày 30/6 tại thôn Liên Kết, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn xảy ra vụ sập hầm nghi là khai thác vàng trái phép khiến ông Ma Văn Thế (SN 1985 trú tại thôn Khu Chợ, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn) và ông ông Triệu Văn Xuân (SN 1985 trú tại xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) bị mắc kẹt trong hang.

Ông Bàn Tòn Lưu (SN 1989, trú tại thôn Bản Cấu, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn) may mắn thoát được ra ngoài và bị gãy tay, được đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn để cấp cứu.

Thông tin ban đầu, ông Lưu, ông Thế và ông Xuân rủ nhau đến thôn Liên Kết, vào hang đào trộm vàng. Do trời mưa nhiều ngày qua, các tảng đá lớn sạt trượt, đổ sập lấp kín miệng hang, khiến ông Thế và ông Xuân bị mắc kẹt trong hang.

Ngay khi nhận được báo cáo về vụ việc, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo lực lượng Quân sự, Công an xuống địa bàn trực tiếp kiểm tra nắm tình hình, đồng thời tổ chức huy động các lực lượng tham gia cứu nạn.

Thực tế tại hiện trường cho thấy việc cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn do vị trí hang động địa hình hiểm trở (vách núi), cách xa đường quốc lộ, đường đi lại khó khăn do không thể sử dụng được phương tiện máy xúc, máy cẩu… để tham gia cứu nạn. Mặt khác lượng đá sạt lở tại khu cửa hang lớn, có đá to.

Đến 23h20 đêm 30/6, lực lượng cứu nạn đã đưa được ông Triệu Văn Xuân ra ngoài, tình trạng tỉnh táo, nói chuyện bình thường, không có thương tích, được lực lượng y tế sơ cứu và ổn định tinh thần.

Đến sáng 1/7, vẫn chưa xác định được vị trí gặp nạn của ông Ma Văn Thế. Hiện các lực lượng cứu nạn tiếp tục sử dụng kích thủy lực để nâng đá và thực hiện các biện pháp đào bới thủ công tìm kiếm nạn nhân.

Theo ghi nhận, lực lượng cứu hộ gồm công an, quân đội, dân quân, nhân dân địa phương tập trung khoảng hơn 120 người, ra sức chạy đua với thời gian để cứu người bị nạn.