Cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây thông xe từ 29/4, loại phương tiện nào chưa được đi vào?

TPO - Khu quản lý Đường bộ IV yêu cầu đại diện chủ đầu tư Dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho tuyến cao tốc này khi đưa vào vận hành.

Ngày 25/4, Khu quản lý đường bộ IV- Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gởi Ban quản lý Dự án Thăng Long (đơn vị đại diện chủ đầu tư Dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây) về việc tổ chức quản lý, bảo trì, khai thác vận hành tuyến cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây.

Theo đó, Dự án Cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây dư kiến được thông xe tạm thời vào ngày 29/4. Để việc quản lý vận hành dự án trong thời gian thông xe được đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình và đảm bảo an ninh trật tự, Khu quản lý đường bộ IV đề nghị Ban quản lý Dự án Thăng Long bố trí 4 xe bán tải để vừa thực hiện nhiệm vụ tuần đường, vừa chở công nhân thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên; bố trí 4 xe cứu hộ để thực hiện cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố trên cao tốc.

Tại các vị trí nút giao vào cao tốc bố trí các bốt trực gác với đầy đủ hệ thống cảnh báo để nhân công trực gác làm nhiệm vụ hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn; tổ chức trực gác 3 ca/ngày kể từ khi thông xe nhằm hướng dẫn và ngăn chặn xe mô tô, xe gắn máy, máy kéo, xe thô sơ và người đi bộ đi vào cao tốc.

Phối hợp với Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông để xử lý các tình huống xảy ra tai nạn giao thông.

Dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có tổng chiều dài 99km nối hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai. Theo kế hoạch, sau lễ khánh thành vào sáng ngày 29/4, tuyến chính sẽ được đưa vào vận hành khai thác và chưa thu phí.

Các phương tiện sẽ ra vào tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây tại 3 nút giao gồm: Điểm đầu tuyến tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), nút giao với Quốc lộ 1A tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc (Đồng nai) và điểm kết nối với tuyến cao tốc TP HCM- Long Thành – Dầu Giây tại huyện Thống Nhất (Đồng Nai).