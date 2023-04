Lùi khánh thành cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đến ngày 19/5

TPO - Công trình đường cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây sẽ khánh thành vào ngày 29/4. Riêng cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết phải lùi ngày khánh thành do chưa đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Ngày 24/4, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã ký quyết định 487/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch tổ chức lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đoạn Mai Sơn - Quốc Lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo kế hoạch, từ 8h ngày 29/4, lễ khánh thành 2 dự án thành phần sẽ đồng loạt tổ chức tại địa bàn tỉnh Bình Thuận (km0+000, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam - thuộc Dự án Phan Thiết - Dầu Giây) và tại tỉnh Thanh Hóa (phía Nam hầm Thung Thi, km 307 +740, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung - thuộc Dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45).

Lễ khánh thành được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh Thanh Hóa với điểm cầu chính tại tỉnh Bình Thuận. Sau lễ khánh thành, ô tô sẽ được lưu thông trên 2 tuyến cao tốc này.

Theo kế hoạch ban đầu, ngày 30/4 tới sẽ khánh thành đồng loạt 3 dự án cao tốc gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45; Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây. Với kế hoạch mới này, tuyến Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chưa được khánh thành đưa vào sử dụng vào ngày 29/4. Công trình phải dời lại đến ngày 19/5 mới khánh thành cùng với Dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Lý do lùi thời điểm khánh thành là bởi dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hoàn thành tuyến chính, nhưng còn nhiều vị trí, nút giao, cầu vượt ngang chưa hoàn chỉnh. Do vậy, nếu đưa vào khai thác sẽ chưa đảm bảo an toàn cũng như chưa thuận tiện cho việc đi lại của người dân tại khu vực dự án.