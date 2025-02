Bình Dương có tân Phó chủ tịch UBND tỉnh

TPO - Ngày 26/2, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội sang lực lượng Công an nhân dân. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.