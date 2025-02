Nhiều lãnh đạo công an huyện ở Bình Phước xin về làm công an xã

TPO - Nhằm thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhiều lãnh đạo công an huyện ở tỉnh Bình Phước đã tự nguyện xin chuyển về công tác tại công an cấp xã. Trong khi đó, nhiều lãnh đạo cấp phòng xin nghỉ hưu trước tuổi.

Ngày 26/2, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết, trên tinh thần tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhiều lãnh đạo công an huyện đã tự nguyện xin chuyển về công tác tại công an cấp xã.

Cụ thể, Thượng tá Đặng Ngọc Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Bù Đăng đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an thị trấn Đức Phong (huyện Bù Đăng); Thượng tá Phạm Văn Thép, Phó Trưởng Công an huyện Phú Riềng đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an phường Long Phước (thị xã Phước Long); Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Công an huyện Bù Gia Mập đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an xã Đăk Ơ (huyện Bù Gia Mập); Thượng tá Nguyễn Công Chí, Phó trưởng Công an huyện Bù Gia Mập đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an xã Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập).

Ngoài ra, từ ngày 1/3, có 12 lãnh đạo công an cấp phòng sẽ nghỉ hưu trước tuổi gồm: Đại tá Tô Hoài, Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ; Thượng tá Văn Công Tâm, Trưởng phòng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; Thượng tá Võ Hoàng Bắc, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; Thượng tá Văn Minh Chiến, Trưởng Công an thị xã Phước Long; Thượng tá Đỗ Đình Hữu, Phó trưởng phòng Phòng An ninh kinh tế; Thượng tá Trần Hữu Ngạn, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh; Thượng tá Trần Mạnh Hoà, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý; Thượng tá Huỳnh Văn Mự, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thượng tá Trịnh Đức Doanh, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Thượng tá Tô Văn Đỉnh, Phó Giám thị Trại Tạm giam; Thượng tá Lê Văn Em, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát cơ động; Thượng tá Nguyễn Văn Bền, Phó trưởng Công an thành phố Đồng Xoài.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, địa phương đã triển khai thực hiện sớm, hoàn tất chuyển giao các đơn vị trước đây thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Giao thông vận tải sang công an quản lý. Nhờ sự đoàn kết trong cán bộ, công tác sắp xếp diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, không bị gián đoạn hoạt động chuyên môn.