BigDaddy hóa “Gien-nỳ” phiên bản Say Hi: Liên tiếp thua game, phải lên tiếng đính chính!

Lan Anh

HHTO - BigDaddy gây chú ý khi bị fan “khui” chuỗi thua liên tiếp tại các gameshow và phải lên tiếng về biệt danh “linh vật xui xẻo”.

Thời gian gần đây, rapper BigDaddy bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng khi "giữ chuỗi liên hoàn thua" trong Anh Trai "Say Hi". Netizen thậm chí còn đặt cho anh biệt danh “Gien nỳ” - linh vật vốn nổi tiếng với sự xui xẻo trong 2 Ngày 1 Đêm.

thay-phan-text-nay-thanh-phan-trong-content-lyrics-ten-bai-hat-nha-phan-nao-co-nhac-toi-soul-viet-non-la-thi-in-dam-hoac-dung-mau-khac-cho-noi-bat-text-len-2-1.png
BigDaddy được ví như "Gien-nỳ" phiên bản Anh Trai "Say Hi".

Trước những màn “cà khịa” từ anh em và khán giả, BigDaddy đã lên tiếng trên trang cá nhân. Anh không hề muốn trở thành “linh vật xui xẻo” như lời đồn vì sợ bị "vận vào người". Nam rapper còn hài hước viết: “Tính im lặng nhưng thấy mọi chuyện đi quá xa, nay chính chủ xin lên tiếng: Tôi - BigDaddy - không phải Gien-nỳ".

thay-phan-text-nay-thanh-phan-trong-content-lyrics-ten-bai-hat-nha-phan-nao-co-nhac-toi-soul-viet-non-la-thi-in-dam-hoac-dung-mau-khac-cho-noi-bat-text-len-1-1.png
BigDaddy từ chối nhận biệt danh "Gien-nỳ".

Tại Anh Trai "Say Hi" mùa 2, BigDaddy tiếp tục nối dài “kỷ lục buồn” khi chỉ sau 2 tập phát sóng đã để thua tới 4-0. Thành tích này khiến nhiều khán giả vừa bật cười vừa “bán tín bán nghi” về độ may mắn của nam rapper. Thậm chí, có bình luận còn hài hước cho rằng BigDaddy sở hữu “gene đặc biệt” khi chiến thắng luôn biết cách… né xa anh một cách khó hiểu.

555526904-1371311521027899-4232726564402447239-n-1.jpg

Nhìn lại hành trình tham gia các gameshow của BigDaddy, khán giả dễ dàng nhận ra một “điểm chung”: thường xuyên thua trong các thử thách. Chẳng hạn, trong tập phát sóng của 2 Ngày 1 Đêm có sự góp mặt của anh với 7 thử thách, BigDaddy đã để thua tới 6 khiến khán giả chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà bật cười.

image-6.jpg
BigDaddy từng "có tất cả nhưng thiếu may mắn" trong 2 Ngày 1 Đêm.
dau-truong-gia-toc1.jpg
Sang đến Đấu Trường Gia Tốc, tình hình cũng không khá hơn khi nam rapper tiếp tục "trắng tay" trong phần lớn thử thách.

Tuy nhiên, chuỗi thất bại liên tiếp của BigDaddy lại vô tình trở thành một điểm nhấn thú vị, góp phần làm chương trình thêm phần hấp dẫn. Hình ảnh một rapper đình đám nhưng lại “không có duyên” với các trò chơi vận động, trí tuệ đã tạo nên sự đối lập duyên dáng, khiến BigDaddy trở thành gương mặt khó quên trong mỗi tập phát sóng.

555638124-1341920917302722-8525074161457593686-n.jpg
Thay vì ghi dấu bằng chiến thắng, BigDaddy lại gây chú ý bởi chuỗi thất bại liên tiếp, khiến khán giả vừa thương vừa bật cười.

Điều này càng thú vị hơn khi đặt cạnh học trò của anh - Pháp Kiều - người từng được mệnh danh là “linh vật chiến thắng” của mùa 2. Sự tương phản này càng khiến BigDaddy trở thành “cây hài bất đắc dĩ”.

98260d02969f1cc1458e.jpg
Số phận khác nhau của BigDaddy và hai học trò
image-7.jpg
Hai anh em nhà BIGTEAM từng là "linh vật chiến thắng" của mùa 1.
image-2.jpg
Lan Anh
#BigDaddy #gameshow Việt #thất bại truyền hình #linh vật xui xẻo #Anh Trai "Say Hi" #mùa 2 #2 Ngày 1 Đêm

