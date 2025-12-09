Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Biệt đội trai làng Hủi trong Hoàng Tử Quỷ: Nhan sắc "đỉnh", profile "xịn sò"

Tôn Huy - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Bên cạnh Anh Tú Atus và Lương Thế Thành, "Hoàng Tử Quỷ" còn sở hữu 4 gương mặt mỹ nam hóa thân thành trai làng Hủi đầy bụi bặm. Từ câu chuyện kiên trì casting đến profile "con nhà người ta", họ là những mảnh ghép thú vị của bộ phim.

Hoàng Tử Quỷ mang đến màu sắc cổ trang kinh dị với những mảng đối lập thu hút. Anh Tú Atus gây ấn tượng bằng vẻ ma mị, liêu trai, trong khi Lương Thế Thành lại là đại diện cho sự trưởng thành, điềm tĩnh.

1000089661.jpg
Khán giả dành lời khen cho tạo hình của Anh Tú Atus và Lương Thế Thành.

Tuy nhiên, bức tranh tại làng Hủi sẽ thiếu đi sự hoàn thiện nếu không nhắc đến sự góp mặt của 4 nam diễn viên trẻ. Họ mang đến tạo hình rắn rỏi, phong trần, góp phần tạo nên không khí u tịch, bí ẩn cho ngôi làng này.

1000089657.jpg

Duy Luân "tay đôi" cùng Lương Thế Thành

Trong vai Đen, Võ Đặng Duy Luân xuất hiện với vẻ ngoài gai góc, khác hẳn hình ảnh thư sinh thường thấy. Dấu ấn đậm nét nhất của vai diễn này nằm ở phân cảnh sới vật với Lương Thế Thành. Khán giả bất ngờ khi thấy Duy Luân thực hiện các động tác vật khá bài bản, có nghề, cho thấy sự tập luyện nghiêm túc. Đặc biệt, khi đứng cùng khung hình trong cảnh hành động, vóc dáng săn chắc của anh được đánh giá là "một chín một mười" so với đàn anh Lương Thế Thành.

1000089642.jpg
Vẻ ngoài bụi bặm trên phim của Duy Luân.

Để có được màn thể hiện này, Duy Luân đã trải qua một hành trình dài tôi luyện sự kiên trì. Sở hữu chiều cao 1m78 và gương mặt điển trai được ví như "Tiểu Jo In Sung", nhưng con đường nghệ thuật của chàng trai Đà Nẵng không trải hoa hồng. Anh từng chia sẻ về giai đoạn khó khăn khi trượt casting hơn 100 bộ phim trước đây. Không nản chí, Duy Luân bắt đầu từ công việc người mẫu ảnh, tự tìm kiếm cơ hội và đi lên từ những vai diễn nhỏ. Sự xuất hiện trong Hoàng Tử Quỷ lần này là minh chứng cho nỗ lực muốn được công nhận là một diễn viên thực lực thay vì danh xưng "hot boy" đơn thuần.

1000089639.jpg
Nhan sắc ngoài đời của mỹ nam﻿ 9x để lại ấn tượng cho khán giả.

Phương Hà Lê: Chữ "duyên" muộn màng

Một gương mặt triển vọng khác trong nhóm trai làng là Phương Hà Lê (vai Bùi Minh). Sở hữu gương mặt góc cạnh và đôi mắt có hồn, nam diễn viên sinh năm 2000 mang đến ngoại hình sáng nhưng vẫn đủ nét phong trần cần thiết cho nhân vật. Phương Hà Lê được đánh giá là gương mặt tiềm năng của thị trường giải trí khi tốt nghiệp từ Đại học Sân khấu Điện ảnh và sở hữu nhiều tài lẻ như võ thuật, vũ đạo.

1000089663.jpg
Tạo hình cổ trang của Phương Hà Lê.

Bên cạnh đó, cơ hội tham gia Hoàng Tử Quỷ đến với Phương Hà Lê như một cái duyên muộn. Anh từng tham gia tuyển chọn diễn viên cho dự án phim Cám trước đó nhưng chưa phù hợp. Phải đến hơn một năm sau, nhà sản xuất và đạo diễn Trần Hữu Tấn mới có dịp hợp tác cùng anh trong dự án này, khai thác trọn vẹn nét diễn cá tính của chàng trai trẻ.

1000089711.jpg
Phương Hà Lê cũng sở hữu gương mặt góc cạnh.

Nguyễn Phước Thuận - Nguyễn Minh Huy: Những ẩn số thú vị

Hóa thân thành Nhâm - gã thợ săn vạm vỡ, mạnh mẽ tại làng Hủi là Nguyễn Phước Thuận. Ít ai biết, Phước Thuận sở hữu profile chuẩn "con nhà người ta" khi tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương (FTU) và hiện đang công tác tại ngân hàng. Vừa làm văn phòng, vừa theo đuổi đam mê diễn xuất, anh mang đến sự chỉn chu và nghiêm túc trong từng vai diễn.

1000089628.jpg
Nguyễn Phước Thuận sinh năm 1997.

​Mảnh ghép cuối cùng là Nguyễn Minh Huy (sinh năm 2004) - "em út" của dàn cast với chiều cao nổi bật 1m82. Được đào tạo diễn xuất từ sân khấu của thầy Minh Nhí, Minh Huy là nhân tố mới, được kỳ vọng sẽ tiến xa sau dự án này.

1000089630.jpg
Nguyễn Minh Huy là thành viên của Nhóm Kịch Gió.
589226276-889615730296790-8916272800713803427-n.jpg

Tôn Huy - Ảnh: FBNV
#Hoàng Tử Quỷ #Phương Hà Lê #anh tú atus #Lương Thế Thành #Duy Luân

Xem thêm

Cùng chuyên mục