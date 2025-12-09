Biệt đội trai làng Hủi trong Hoàng Tử Quỷ: Nhan sắc "đỉnh", profile "xịn sò"

HHTO - Bên cạnh Anh Tú Atus và Lương Thế Thành, "Hoàng Tử Quỷ" còn sở hữu 4 gương mặt mỹ nam hóa thân thành trai làng Hủi đầy bụi bặm. Từ câu chuyện kiên trì casting đến profile "con nhà người ta", họ là những mảnh ghép thú vị của bộ phim.

Hoàng Tử Quỷ mang đến màu sắc cổ trang kinh dị với những mảng đối lập thu hút. Anh Tú Atus gây ấn tượng bằng vẻ ma mị, liêu trai, trong khi Lương Thế Thành lại là đại diện cho sự trưởng thành, điềm tĩnh.

Khán giả dành lời khen cho tạo hình của Anh Tú Atus và Lương Thế Thành.

Tuy nhiên, bức tranh tại làng Hủi sẽ thiếu đi sự hoàn thiện nếu không nhắc đến sự góp mặt của 4 nam diễn viên trẻ. Họ mang đến tạo hình rắn rỏi, phong trần, góp phần tạo nên không khí u tịch, bí ẩn cho ngôi làng này.

Duy Luân "tay đôi" cùng Lương Thế Thành

Trong vai Đen, Võ Đặng Duy Luân xuất hiện với vẻ ngoài gai góc, khác hẳn hình ảnh thư sinh thường thấy. Dấu ấn đậm nét nhất của vai diễn này nằm ở phân cảnh sới vật với Lương Thế Thành. Khán giả bất ngờ khi thấy Duy Luân thực hiện các động tác vật khá bài bản, có nghề, cho thấy sự tập luyện nghiêm túc. Đặc biệt, khi đứng cùng khung hình trong cảnh hành động, vóc dáng săn chắc của anh được đánh giá là "một chín một mười" so với đàn anh Lương Thế Thành.

Vẻ ngoài bụi bặm trên phim của Duy Luân.

Để có được màn thể hiện này, Duy Luân đã trải qua một hành trình dài tôi luyện sự kiên trì. Sở hữu chiều cao 1m78 và gương mặt điển trai được ví như "Tiểu Jo In Sung", nhưng con đường nghệ thuật của chàng trai Đà Nẵng không trải hoa hồng. Anh từng chia sẻ về giai đoạn khó khăn khi trượt casting hơn 100 bộ phim trước đây. Không nản chí, Duy Luân bắt đầu từ công việc người mẫu ảnh, tự tìm kiếm cơ hội và đi lên từ những vai diễn nhỏ. Sự xuất hiện trong Hoàng Tử Quỷ lần này là minh chứng cho nỗ lực muốn được công nhận là một diễn viên thực lực thay vì danh xưng "hot boy" đơn thuần.

Nhan sắc ngoài đời của mỹ nam﻿ 9x để lại ấn tượng cho khán giả.

Phương Hà Lê: Chữ "duyên" muộn màng

Một gương mặt triển vọng khác trong nhóm trai làng là Phương Hà Lê (vai Bùi Minh). Sở hữu gương mặt góc cạnh và đôi mắt có hồn, nam diễn viên sinh năm 2000 mang đến ngoại hình sáng nhưng vẫn đủ nét phong trần cần thiết cho nhân vật. Phương Hà Lê được đánh giá là gương mặt tiềm năng của thị trường giải trí khi tốt nghiệp từ Đại học Sân khấu Điện ảnh và sở hữu nhiều tài lẻ như võ thuật, vũ đạo.

Tạo hình cổ trang của Phương Hà Lê.

Bên cạnh đó, cơ hội tham gia Hoàng Tử Quỷ đến với Phương Hà Lê như một cái duyên muộn. Anh từng tham gia tuyển chọn diễn viên cho dự án phim Cám trước đó nhưng chưa phù hợp. Phải đến hơn một năm sau, nhà sản xuất và đạo diễn Trần Hữu Tấn mới có dịp hợp tác cùng anh trong dự án này, khai thác trọn vẹn nét diễn cá tính của chàng trai trẻ.

Phương Hà Lê cũng sở hữu gương mặt góc cạnh.

Nguyễn Phước Thuận - Nguyễn Minh Huy: Những ẩn số thú vị

Hóa thân thành Nhâm - gã thợ săn vạm vỡ, mạnh mẽ tại làng Hủi là Nguyễn Phước Thuận. Ít ai biết, Phước Thuận sở hữu profile chuẩn "con nhà người ta" khi tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương (FTU) và hiện đang công tác tại ngân hàng. Vừa làm văn phòng, vừa theo đuổi đam mê diễn xuất, anh mang đến sự chỉn chu và nghiêm túc trong từng vai diễn.

Nguyễn Phước Thuận sinh năm 1997.

​Mảnh ghép cuối cùng là Nguyễn Minh Huy (sinh năm 2004) - "em út" của dàn cast với chiều cao nổi bật 1m82. Được đào tạo diễn xuất từ sân khấu của thầy Minh Nhí, Minh Huy là nhân tố mới, được kỳ vọng sẽ tiến xa sau dự án này.

Nguyễn Minh Huy là thành viên của Nhóm Kịch Gió.

