Hoàng Tử Quỷ: “Đại tiệc visual” từ dàn diễn viên đến thế giới linh dị mãn nhãn

Hoàng Tử Quỷ mở ra một không gian điện ảnh nơi chất linh dị được đẩy lên đến mức hấp dẫn, cùng “đại tiệc visual” nhờ dàn diễn viên cuốn hút, tạo hình cổ trang trau chuốt và bối cảnh được chăm chút từng chi tiết.

Phim điện ảnh Hoàng Tử Quỷ sẽ chính thức ra rạp từ ngày 5/12, khởi động mùa phim cuối năm bằng sức hút khó cưỡng đến từ dàn diễn viên trẻ trung, ngoại hình nổi bật và tạo hình cổ trang đầy cuốn hút.

Ngay từ khi công bố dự án, bộ phim đã gây chú ý nhờ “visual” đồng đều của dàn cast, nhưng đến khi bước vào rạp, khán giả sẽ nhận ra sức hấp dẫn của Hoàng Tử Quỷ không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn ở câu chuyện linh dị lôi cuốn, thế giới điện ảnh được xây dựng kỳ công và nhịp phim cuốn hút từng phút.

Bộ phim mở ra một hành trình kỳ bí, nơi vẻ đẹp của dàn diễn viên chỉ là điểm chạm đầu tiên, còn chiều sâu câu chuyện và không khí ma mị mới là thứ níu chân người xem đến cuối cùng.

Thế giới linh dị trau chuốt trong Hoàng Tử Quỷ

Trung tâm câu chuyện là Thân Đức (Anh Tú Atus), một lang y hiền lành với vẻ ngoài thư sinh cùng đôi mắt sáng, ẩn sau đó là một bí mật đáng sợ về thân phận “hoàng tử quỷ”. Đối trọng của anh là Lỗ Đạt (Lương Thế Thành) - trưởng làng kiêm thợ săn, với thần thái mạnh mẽ và chính trực. Hai thợ săn trẻ Đen (Duy Luân), Bùi Minh (Phương Hà Lê) mang đến sinh khí trẻ trung, rắn rỏi. Đáng chú ý, các diễn viên nam không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình mà còn bởi thể lực mạnh mẽ, tự thực hiện nhiều cảnh hành động mãn nhãn. Những pha đối đầu, vật ngã hay đánh đấm nặng đô được xử lý dứt khoát và chắc tay, giúp các phân cảnh cao trào thêm phần kịch tính và thuyết phục.

Cặp chị em Đào Trúc Anh (Hoàng Linh Chi) - Đào Mộng Yên (Rima Thanh Vy) ghi dấu với nét đẹp dịu dàng pha chút huyền bí, chuẩn hình tượng cô đồng ở một nơi hẻo lánh. Ở Hoàng Tử Quỷ, dàn diễn viên không chỉ đẹp mà còn hợp vai, tạo ra một tổng thể “mỹ nam, mỹ nữ” đầy cuốn hút.

Anh Tú Atus vào vai Thân Đức

Đi kèm visual diễn viên là tạo hình cổ trang đầy thách thức nhưng được xử lý ấn tượng. Bộ tóc dài đặc trưng của người Việt thời Lê Trung Hưng vốn rất khó để làm đẹp và tự nhiên trên phim, lại được ê-kíp xử lý mềm mại, chân thật. Trang phục được thiết kế theo chất liệu và phom dáng truyền thống, kết hợp thẩm mỹ hiện đại để phù hợp với ngôn ngữ điện ảnh. Sự đồng nhất giữa ngoại hình, biểu cảm và tạo hình khiến Hoàng Tử Quỷ trở thành một trong những phim cổ trang Việt đạt độ trau chuốt rõ rệt về visual.

Hoàng Linh Chi trong vai cô đồng Đào Trúc Anh

Bên cạnh visual thu hút, tính cách, bản chất và nội tâm của nhân vật được dựng lên bằng cả diễn xuất. Anh Tú Atus có vai diễn nặng ký nhất sự nghiệp khi thể hiện trọn vẹn hai mặt đối lập của Thân Đức: bên ngoài là vẻ trầm tĩnh của một lương y, bên trong là sự hiểm ác của kẻ mang dòng máu quỷ. Lương Thế Thành trở lại điện ảnh với vai chính diện giàu chiều sâu, vừa mạnh mẽ, vừa chất chứa nỗi niềm của một thủ lĩnh bảo vệ dân làng. Hoàng Linh Chi trong lần đầu đóng chính tạo dấu ấn bằng ánh mắt và thần thái cô đồng bí ẩn; trong khi Thanh Trực mang đến một Phan Cuồng hoạt ngôn, dí dỏm, giúp mạch phim “giãn mở” đúng lúc. Và nghệ sĩ Bình Tinh trong lần đầu lấn sân điện ảnh tạo nên một Tuệ Liễu phu nhân hiểm ác nhưng đầy bi kịch.

Lương Thế Thành vào vai trưởng làng Lỗ Đạt

Thế giới linh dị mà bộ phim kiến tạo trải dài qua nhiều không gian, mỗi nơi mang một sắc thái rất riêng nhưng được kết nối chặt chẽ với nhau. Mở đầu là hoàng cung sang trọng nhưng u ám, nơi nuôi dưỡng hành tung đen tối của hoàng tử quỷ. Kế tiếp là kinh thành rộn ràng, nơi Phan Cuồng (Thanh Trực) kể những câu chuyện kỳ dị, dẫn dắt người xem vào hành trình đầy bí ẩn.

Từ nơi phồn hoa ấy, bộ phim lại mở ra con đường rừng sâu với thiên nhiên hoang vu, nơi quỷ khí len lỏi trong từng bước chân của Phan Cuồng và Chó Điên. Và cuối cùng, làng Hủi hiện lên lạnh lẽo, ma mị với loạt sự kiện quỷ dị - điểm giao nhau của toàn bộ âm mưu và vận mệnh các nhân vật. Bốn lát cắt không gian hợp lại như một bức tranh linh dị rộng lớn, phong phú và hấp dẫn, tạo nên bản sắc riêng cho Hoàng Tử Quỷ.

Dàn diễn viên từ chính đến phụ của Hoàng Tử Quỷ đều hợp vai

Hoàng Tử Quỷ hiện đã mở bán vé và sẽ chính thức khởi chiếu tại các cụm rạp toàn quốc vào ngày 5/12/2025.