Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bí thư TPHCM khảo sát nơi giải quyết thủ tục hành chính tại phường đông dân nhất thành phố

Hương Chi
Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trò chuyện, lắng nghe ý kiến của người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Ông đề nghị cán bộ, lãnh đạo phường phải toàn tâm, toàn ý, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tốt nhất.

Sáng 1/10, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Dĩ An. Đi cùng đoàn có các ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TPHCM.

Tại phường Dĩ An, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn công tác đến khảo sát tình hình hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công.

bd.png
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm hỏi, động viên cán bộ, làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An

Tại khu vực tiếp nhận hồ sơ, lãnh đạo TPHCM thăm hỏi, trò chuyện với người dân đến thực hiện thủ tục. Người dân cho biết, kể từ khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp, các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh, gọn hơn. Đặc biệt, cán bộ phường gần gũi, thân thiện trong quá trình giải quyết công việc.

Sau khi khảo sát thực tế, Bí thư Thành ủy TPHCM đã nghe lãnh đạo phường báo cáo hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, trong đó có điều kiện làm việc của cán bộ, công chức nơi đây.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An có 15 quầy tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính và 5 quầy tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính. Từ ngày 1/7 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận hơn 13.569 hồ sơ. Trung bình mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận hơn 400 hồ sơ, chủ yếu ở lĩnh vực tư pháp, kinh doanh, đất đai, xây dựng...

bd-1.png
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm hỏi, trò chuyện cùng người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Dĩ An

Phường Dĩ An có dân số hơn 234.000 dân, là phường có dân số đông nhất của TPHCM, đông thứ nhì của cả nước. Phường được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các phường Dĩ An, An Bình và các khu phố Chiêu Liêu, Chiêu Liêu A, Đông Chiêu, Đông Chiêu A, Tân Long, Đông Tác thuộc phường Tân Đông Hiệp (cũ).

Làm việc với phường Dĩ An, lãnh đạo Thành ủy TPHCM đề nghị cán bộ, người lao động đoàn kết, luôn học hỏi, rèn luyện, trao dồi kiến thức, tinh thông về nghiệp vụ, toàn tâm toàn ý để phục vụ người dân, đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố.

Hương Chi
Ngô Tùng
#Bí thư Thành ủy TPHCM #Trần Lưu Quang #phường Dĩ An #đông dân #thủ tục hành chính #Trung tâm phục vụ hành chính công

Xem thêm

Cùng chuyên mục