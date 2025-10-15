Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa: Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch

TPO - “Kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng, xác định “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”. Chúng ta cần lựa chọn đúng điển hình để biểu dương, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng”, ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nói.

Tiên phong đổi mới tư duy

Chiều 15/10, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I (2025-2030). Dự đại hội có ông Cao Huy - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, bà Đỗ Thúy Phượng - Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cùng 242 đại biểu điển hình tiên tiến của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại đại hội.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở Khánh Hòa đã lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực thúc đẩy tỉnh vượt khó, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Cụ thể, ở cấp Nhà nước, Khánh Hòa đã vinh dự có 64 tập thể được trao tặng Cờ thi đua Chính phủ, 51 tập thể và 21 cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng. Thủ tướng Chính phủ khen thưởng Bằng khen cho 94 tập thể và 179 cá nhân.

Ngoài ra, 11 cá nhân được tặng Huân chương Độc lập và 21 cá nhân được phong tặng các Danh hiệu vinh dự Nhà nước.

Ở cấp tỉnh, đã có hơn 500 tập thể được tặng Cờ thi đua, hơn 2.750 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 96 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Hơn 5.600 tập thể và gần 14.000 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Tại đại hội, câu chuyện vượt khó làm giàu của ông Hùng Ky (SN 1969, trú xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa) đã tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần đổi mới “Trồng những cây chưa ai trồng, nuôi những con chưa ai nghĩ đến”.

Từ năm 2016, ông Ky đã mạnh dạn đầu tư 2 tỷ đồng để phát triển mô hình trồng măng tây xanh kết hợp sơ chế tổ yến. Nhờ áp dụng công nghệ cao như nhà màng, tưới nhỏ giọt, điều phối từ xa, mô hình đạt năng suất 108 tấn/năm, mang lại lợi nhuận lên tới 2,6 tỷ đồng/năm.

Ông Hùng Ky chia sẻ câu chuyện vượt khó làm giàu truyền cảm hứng.

Không dừng lại ở đó, ông Ky còn thành lập Hợp tác xã, mở rộng diện tích lên 35ha, tạo việc làm ổn định cho 28 lao động địa phương với thu nhập từ 7–8,5 triệu đồng/tháng. Sản phẩm măng tây của hợp tác xã đã đạt chuẩn OCOP 3 sao.

“Muốn thoát nghèo, người nông dân phải đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao”, ông Ky chia sẻ.

Thi đua gắn với thực hiện Nghị quyết, tạo đà phát triển đột phá

Phát biểu tại đại hội, ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho rằng, thời gian qua, các phong trào thi đua được triển khai bài bản, có tiêu chí, nội dung rõ ràng, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I đã xác định mục tiêu nâng tầm phát triển tỉnh trong giai đoạn mới, bước vào thập niên tăng trưởng hằng năm liên tục đạt 2 con số. Đồng thời đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là cực tăng trưởng cao của cả nước.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu các cấp, ngành và toàn thể nhân dân tỉnh cần tiếp tục lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi. Đổi mới công tác khen thưởng theo hướng công khai, công bằng, kịp thời, chú trọng tôn vinh người lao động trực tiếp, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Trao tặng Huân chương Lao động các hạng cho các cá nhân.

“Kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng, xác định “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”. Chúng ta cần lựa chọn đúng điển hình để biểu dương, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng”, ông Thành nói.

Dịp này, Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 1 tập thể; tặng Huân chương Lao động các hạng cho 31 cá nhân. Đại hội cũng công bố quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 30 tập thể và cá nhân, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho 30 tập thể.