Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu: Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, tạo sự lan tỏa tích cực

Ngày 10/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra phiên trọng thể với sự tham gia của 199 đại biểu, đại diện cho 49.192 đoàn viên, thanh thiếu niên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Dự đại hội có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; ông Bùi Chí Thành, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu; ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu; ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Bà Rịa…

Đại hội có sự tham dự của anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Bá Cát, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn; lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn; Tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm cụm Miền Đông Nam Bộ; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các nguyên Bí thư, nguyên Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu các thời kỳ; Thường trực các tỉnh, thành Đoàn cụm Miền Đông Nam Bộ; đại diện Tỉnh Đoàn Đồng Nai; đại diện Tỉnh Đoàn Bình Thuận; Thành Đoàn TPHCM…

Tạo sự lan tỏa tích cực

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khẳng định, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cấp Đoàn của tỉnh đã đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi với những nội dung thiết thực, tiêu biểu như: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc... Đặc biệt, các chương trình, mô hình mang dấu ấn riêng của tuổi trẻ Bà Rịa-Vũng Tàu, như chương trình Vì một Bà Rịa-Vũng Tàu xanh; mô hình tình nguyện “4 cùng”. Khi dịch COVID-19 bùng phát tại tỉnh, màu áo xanh tuổi trẻ đã lan tỏa niềm tin, trao yêu thương trong cộng đồng thông qua các hoạt động 5K hoặc hình ảnh hạnh phúc, San sẻ yêu thương - Đẩy lùi COVID, Chuyến xe yêu thương - vượt qua đại dịch... Qua đó, đã tạo sự lan tỏa tích cực, làm sáng lên hình ảnh tươi đẹp của thanh niên tỉnh nhà.

Công tác xây dựng tổ chức, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được chú trọng. Các cấp Đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu 6.724 đoàn viên ưu tú và có 3.404 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. 98% cơ sở Đoàn đạt vững mạnh. Nhiều tập thể, cá nhân đoàn viên, thanh thiếu nhi điển hình tiên tiến đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành ghi nhận, tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các cấp Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế như 4/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ VI đề ra chưa hoàn thành. Công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên có lúc, có nơi chưa sâu rộng. Một bộ phận thanh thiếu niên có biểu hiện dao động, thiếu ý thức chấp hành pháp luật. Tỷ lệ vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thanh thiếu niên có chiều hướng tăng. Công tác tập hợp thanh niên ở nông thôn còn hạn chế. Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước còn gặp khó khăn. Hình thức, nội dung các phong trào, hoạt động của Đoàn chưa thiết thực để thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia…

“Đây là những vấn đề mà Đại hội cần tập trung thảo luận, đánh giá cho đúng với thực trạng tình hình. Trên cơ sở đó, đề ra các biện pháp cụ thể, hiệu quả, khả thi để khắc phục triệt để trong thời gian tới”, Bí thư tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh yêu cầu.

Theo ông Phạm Viết Thanh, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh trong việc tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức. Thời gian tới, nhiều công trình, dự án trọng điểm của Trung ương và địa phương được tập trung triển khai thực hiện, với số vốn đầu tư rất lớn, mở ra không gian phát triển mới, như đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đường Vành đai 4 TPHCM, cầu Phước An, đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận, dự án mở rộng nâng cấp sân bay Cỏ Ống-Côn Đảo. Kinh tế 9 tháng đầu năm 2022 dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng thu ngân sách vẫn đạt 83.800 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng 50% so với cùng kỳ. Tình hình quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.