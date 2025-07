Bí thư Nguyễn Văn Nên và các lãnh đạo TPHCM viếng các nạn nhân vụ cháy cư xá Độc Lập

TPO - Đoàn lãnh đạo TPHCM đã đến nhà tang lễ chùa Vĩnh Nghiêm và nhà tang lễ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thắp nén hương viếng các nạn nhân đã qua đời và gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân 8 nạn nhân vụ cháy cư xá Độc Lập.

Sáng 8/7, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến viếng nạn nhân, thăm hỏi gia đình trong vụ cháy cư xá Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa (TPHCM).

Cùng đi với đoàn còn có ông Nguyễn Văn Được - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TPHCM.

Đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã gửi vòng hoa kính viếng, chia buồn sâu sắc đến người thân, gia đình các nạn nhân trong vụ cháy cư xá Độc Lập mới đây.

Đến nhà tang lễ chùa Vĩnh Nghiêm và nhà tang lễ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các lãnh đạo TPHCM và chính quyền địa phương thắp hương viếng các nạn nhân đã qua đời và gửi lời chia buồn sâu sắc đến người thân, gia đình các nạn nhân trong vụ cháy. Đoàn thăm hỏi, động viên người thân của các nạn nhân vượt qua mất mát quá lớn.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân để lo hậu sự chu đáo. Cùng với đó, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong việc làm lại giấy tờ, hồ sơ bị cháy để đảm bảo tính pháp lý về sau.

Vụ cháy tại chung cư Độc Lập xảy ra tối ngày 6/7, khiến 8 người tử vong và thiêu rụi 1 phần diện tích căn hộ cùng 1 số phương tiện, vật dụng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TPHCM nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường, cùng Công an phường Phú Thọ Hòa và các đơn vị liên quan tham gia chữa cháy. Các đơn vị đã đưa 3 người ra ngoài an toàn.