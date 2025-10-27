Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bị khởi tố vì trộm 2 trái mít

Hòa Hội
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại cơ quan công an, Lợi thừa nhận hành vi cắt trộm 2 trái mít để bán lấy tiền tiêu xài, hai trái mít có trị giá 387.000 đồng. Lợi bị khởi tố để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 27/10, Công an xã Mỹ Đức Tây cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Hoàng Lợi (SN 1991, ngụ xã Mỹ Thiện, Đồng Tháp) để điều tra hành vi “trộm cắp tài sản”.

z7160251415134-ca561ff26ebecdb30b47d75510ede765.jpg
Đối tượng Lê Hoàng Lợi cùng tang vật 2 trái mít.

Theo điều tra ban đầu, ngày 23/10, một người dân phát hiện Lê Hoàng Lợi điều khiển xe máy chở theo 2 trái mít vừa cắt trộm tại vườn của ông Nguyễn V.H. (SN 1964, ngụ xã Mỹ Đức Tây, Đồng Tháp). Khi bị phát hiện, Lợi đã xin bỏ qua nhưng không được chấp nhận, người dân trên đã thời trình báo Công an xã Mỹ Đức Tây.

Sau đó, Lợi bỏ lại xe cùng tang vật tại rồi bỏ trốn.

Khi được Công an xã Mỹ Đức Tây mời làm việc, Lê Hoàng Lợi đã thừa nhận hành vi cắt trộm 2 trái mít trên cùng 1 cây để bán lấy tiền tiêu xài.

Hai trái mít Lợi lấy trộm trị giá 387.000 đồng.

Theo cơ quan công an, Lê Hoàng Lợi từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và hiện chưa được xóa án tích.

Hòa Hội
#Đồng Tháp #trộm vặt #mít #bắt quả tang

Xem thêm

Cùng chuyên mục