Bị khởi tố vì cưa cây, vô ý làm chết người

TPO - Trưởng Công an xã Văn Bàn là Điều tra viên trung cấp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ma Seo Lềnh (SN 1996, trú thôn Nậm Bó, xã Văn Bàn) về tội "Vô ý làm chết người".

Trước đó, sáng 17/9, Ma Seo Lềnh cùng anh Giàng A Tủa (SN 1983) và 5 người khác trong thôn rủ nhau lên đồi cách nhà khoảng 2 km để chặt gỗ. Nhóm 7 người làm việc từ 6 giờ sáng đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, chặt được khoảng 18 m3 gỗ.

Khi chuẩn bị nghỉ, Lềnh đề nghị mọi người chặt thêm một cây gỗ trẩu nữa. Phía dưới, cách chỗ Lềnh chặt khoảng 12 mét, có 4 người đang ngồi nghỉ. Trước khi cưa, Lềnh đã hô “Cây đổ rồi, chạy đi!”. Tuy nhiên, trong lúc cây ngã, anh Giàng A Tủa di chuyển không kịp, bị cây đổ trúng và tử vong tại chỗ.

Đối tượng Ma Seo Lềnh

Hiện trường vụ án.

Kết quả điều tra xác định, Lềnh nhận thức được việc chặt cây khi có người ở gần là nguy hiểm, nhưng vẫn chủ quan cho rằng việc hô to đã đủ cảnh báo. Cơ quan điều tra kết luận, hành vi của Lềnh này đã cấu thành tội Vô ý làm chết người.