Beyoncé thắng giải Emmy 2025 đầu tiên, tiến nửa chặng đường tới danh hiệu EGOT

HHTO - Beyoncé có chiến thắng đầu tiên tại Creative Arts Emmy 2025 với trang phục xuất sắc trong màn trình diễn Beyoncé Bowl tại NFL Christmas Day Halftime Show. Thành tích này đưa cô tiến một nửa chặng đường chinh phục danh hiệu EGOT danh giá.

Mới đây, Beyoncé đã chiến thắng hạng mục Outstanding Costumes for Variety, Nonfiction or Reality Programming (tạm dịch: Thiết kế trang phục xuất sắc cho chương trình tạp kỹ, phi hư cấu hoặc truyền hình thực tế) tại lễ trao giải Creative Arts Emmy lần thứ 77.

Beyoncé tỏa sáng trong màn trình diễn Beyoncé Bowl.

Nữ ca sĩ đạt được giải thưởng này nhờ phần trang phục trong Beyoncé Bowl - tiết mục thuộc NFL Halftime Show mùa Giáng sinh 2024, phát sóng trên Netflix. Đây là tượng vàng Emmy đầu tiên trong sự nghiệp của cô, đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình chinh phục danh hiệu EGOT.

Bộ trang phục gây ấn tượng của Beyoncé.

Giải thưởng vinh danh Beyoncé cùng nhóm thiết kế gồm Shiona Turini, Erica Rice, Molly Peters, Chelsea Staebell và Timothy White cho phần sáng tạo trang phục ấn tượng. Trước đó, nữ ca sĩ đã lập nhiều kỷ lục Grammy trong lĩnh vực âm nhạc, và với chiến thắng mới, cô đã sở hữu 2/4 giải thưởng cần có để đạt EGOT.

Beyoncé sở hữu nhiều giải thưởng Grammy danh giá.

Ngoài chiến thắng tại hạng mục trang phục, Beyoncé Bowl đã mang về cho cô hai đề cử khác: Chương trình tạp kỹ đặc biệt xuất sắc (với vai trò nhà sản xuất) và Đạo diễn xuất sắc cho chương trình tạp kỹ đặc biệt.

Beyoncé còn nhận về 2 đề cử khác tại Emmy.

EGOT là danh hiệu hiếm hoi trong giới giải trí, dành cho những nghệ sĩ sở hữu đủ bốn giải thưởng lớn của Mỹ: Emmy (truyền hình), Grammy (âm nhạc), Oscar (điện ảnh) và Tony (sân khấu kịch). Tính đến nay, chỉ hơn 20 nghệ sĩ đạt được thành tích này. Và với bước tiến mới tại Emmy, Beyoncé cho thấy khả năng vượt ra ngoài âm nhạc, khẳng định vị thế nghệ sĩ giải trí toàn diện có thể tỏa sáng ở nhiều lĩnh vực.