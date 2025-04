Bệnh viện Nội tiết Trung ương thông tin về việc kiểm soát thuốc và sữa giả

TPO - Trước thông tin cơ quan chức năng phát hiện gần 600 nhãn hiệu sữa bột giả và 21 loại thuốc tân dược giả chỉ trong chưa đầy một tuần, gây hoang mang dư luận, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã khẩn trương rà soát toàn bộ chuỗi cung ứng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh.

Theo Ths. Nguyễn Viết Thành, Trưởng phòng Quản lí chất lượng Bệnh viện Nội tiết Trung ương, đến thời điểm hiện tại, bệnh viện chưa ghi nhận trường hợp thuốc giả hay sữa giả lọt vào hệ thống điều trị nội viện. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp, Ban lãnh đạo Bệnh viện đã yêu cầu các khoa, phòng, bộ phận liên quan chủ động kiểm tra, rà soát toàn diện, đồng thời ký cam kết tuyệt đối không buôn bán, lưu trữ sữa, thực phẩm chức năng và các sản phẩm dinh dưỡng tại các khoa, phòng.

“Ngay sau khi có thông tin sữa giả xuất hiện tại một số cơ sở y tế do báo chí phản ánh, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp kiểm soát nội bộ. Toàn bộ quy trình đấu thầu, mua sắm sản phẩm đều tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật”, Th.s Nguyễn Viết Thành nhấn mạnh.

Không chỉ tập trung kiểm tra nội bộ, Bệnh viện còn phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng nhằm phát hiện, xử lí kịp thời mọi dấu hiệu bất thường liên quan đến việc kê đơn thuốc hay phân phối thực phẩm chức năng. Đồng thời, Bệnh viện cũng khuyến cáo người dân chỉ nên mua thuốc tại các nhà thuốc hợp pháp và sử dụng thuốc theo đúng đơn của bác sĩ, để tránh rủi ro do mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sữa giả, thuốc giả tuồn vào thị trường, thậm chí len lỏi vào các cơ sở y tế. Các sản phẩm này thường có mẫu mã nhái tinh vi, đánh lừa cả bệnh viện lẫn người tiêu dùng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Trước đó Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn số 832/ATTP-PCTTR ngày 23/4/2025 đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở An toàn thực phẩm TPHCM; Ban quản lí an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của các tỉnh, thành phố rà soát, kiểm tra và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tiến hành thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả hiện đang còn trên thị trường; phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xử lí, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cục cũng khuyến cáo người dân không nên sử dụng 72 sản phẩm sữa đang được tiếp tục điều tra của Công ty cổ phần dược Quốc tế Rance Pharma, Công ty cổ phần dược dinh dưỡng Hacofood cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cơ quan Công an.

Trước đó khi tiếp nhận thông tin cơ quan chức năng triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán và tiêu thụ sữa bột giả trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã khẩn trương tiến hành rà soát toàn bộ các sản phẩm sữa đang sử dụng tại đơn vị. Qua kiểm tra, bệnh viện phát hiện sản phẩm sữa Hapomil – nằm trong danh mục các sản phẩm do một trong những công ty đang bị điều tra cung ứng – đã được sử dụng trong bệnh viện.Sản phẩm này do Công ty Cổ phần Dinh dưỡng quốc tế Happy World cung cấp thông qua hình thức đấu thầu công khai, tuân thủ đúng quy định pháp luật. Bệnh viện khẳng định không ký hợp đồng trực tiếp với Công ty Cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma – một trong những doanh nghiệp đang bị điều tra trong vụ án.

Ngày 17/4, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết đã rà soát và phát hiện sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus được cung ứng trong bệnh viện thuộc danh mục các sản phẩm sữa do một trong các công ty thuộc đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận vừa được cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an triệt phá.

“Sau khi nắm được thông tin, bệnh viện đã rà soát và phát hiện sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus được cung ứng trong bệnh viện thuộc danh mục các sản phẩm sữa do một trong các công ty trên sản xuất.

Mặc dù chưa có thông tin của cơ quan chức năng về sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus là sữa giả hay không nhưng để đảm bảo quyền lợi người bệnh, ngay trong ngày 12/4/2025, Lãnh đạo bệnh viện đã triển khai các giải pháp: Dừng sử dụng sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus và thu hồi sản phẩm này để trả lại đơn vị cung ứng; liên hệ với người bệnh đã được tư vấn sử dụng sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus để khuyến cáo dừng sử dụng, đồng thời đồng hành cùng người bệnh yêu cầu đơn vị cung ứng hoàn trả số tiền đã mua sản phẩm để bảo vệ quyền lợi người bệnh”, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nêu rõ.