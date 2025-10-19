Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Tĩnh

Bé gái lớp 5 nghi bị bạo hành, cơ thể chằng chịt vết thương

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bé gái lớp 5 tại Hà Tĩnh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng trên người chi chít vết bầm tím, vùng đầu chảy máu. Hiện công an đang vào cuộc, điều tra làm rõ vụ việc.

Ngày 19/10, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin việc nữ sinh học lớp 5 trên địa bàn nghi bị người thân bạo hành, Công an xã Cổ Đạm đã vào cuộc điều tra, xác minh.

Theo lãnh đạo xã, đơn vị đã cử cán bộ đến thăm hỏi, nắm bắt tình hình, còn nguyên nhân vụ việc hiện đang được lực lượng công an làm rõ.

Liên quan đến vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Đạm, cho hay, trong buổi sáng cùng ngày, đơn vị nhận thông tin về việc học sinh H.T.N.L., lớp 5, bị bạo hành và đang cấp cứu tại trạm y tế địa phương.

d59371037cc4f19aa8d5-9535.jpg
Nữ sinh lớp 5 chi chít vết thương trên người nghi bị cha dượng bạo hành.

Sau đó các thầy, cô đã đến cơ sở y tế này để đưa em L. đến bệnh viện ở thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An để điều trị.

Tại thời điểm tiếp xúc, tâm lý nữ sinh sợ hãi, có một vết thương ở vùng đầu, chảy máu và nhiều vùng da trên cơ thể bị thâm tím, chân khó cử động.

Các bác sĩ đã thăm khám, vết thương hở trên đầu được khâu 5-6 mũi.

Qua trò chuyện với các cô giáo, nữ sinh cho biết đã bị cha dượng đánh, còn mẹ ruột đang về nhà ngoại ở miền Bắc.

Phía Công an xã Cổ Đạm cũng cho biết đã cử các tổ vào cuộc xác minh. Khi có kết quả điều tra, đơn vị này sẽ thông tin cụ thể.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #công an #nữ sinh #nghi bị cha dượng bạo hành #Cổ Đạm #chi chít vết thương

Xem thêm

Cùng chuyên mục