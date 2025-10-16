Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trường Phong
TPO - Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

tienphong-1610daihoi.jpg
Các đại biểu biểu quyết tại đại hội. Ảnh: Như Ý.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành nội dung bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVII, trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII chuẩn bị.

Đề án nhân sự đã nêu rõ yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu và đề nghị số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII gồm 75 người.

Với sự nhất trí cao, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 75 người.

Ông Nguyễn Văn Phong đã báo cáo Đại hội danh sách đề cử nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII.

Căn cứ Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII chuẩn bị và đã được Trung ương phê duyệt, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII đã chuẩn bị danh sách đề cử nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 86 người (số dư 14,67%).

Trong buổi chiều 16/10, các đại biểu dự đại hội chia tổ thảo luận Đề án nhân sự.

Trường Phong
