Thanh Hóa: Bất thường tiền điện một gia đình ở nông thôn tới gần 10 triệu đồng/tháng

TPO - Sau khi tiếp nhận thông tin hóa đơn tiền điện tháng 7 của một hộ dân tăng gần 10 lần so với tháng trước, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh tại hiện trường.

Ngày 7/8, thông tin từ Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết, tháng 7 vừa qua, gia đình ông Dương Văn Tâm - trú tại tổ dân phố Liên Vinh, phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa - nhận được hóa đơn tiền điện lên tới 9,8 triệu đồng, cao gấp hơn 8 lần mức tiêu thụ thông thường trong các tháng trước.

Ngay sau khi nhận được hóa đơn tiền điện, ông Tâm đã chủ động phản ánh tới Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) và Đội Quản lý Điện khu vực Nghi Sơn để được kiểm tra, xác minh. Sau khi tiếp nhận phản ánh, ông Hoàng Hải, Giám đốc PC Thanh Hóa đã chỉ đạo Đội Quản lý Điện khu vực Nghi Sơn kiểm tra trực tiếp tại hiện trường.

Ngành điện vào cuộc kiểm tra và phát hiện nguyên nhân khiến tiền điện gia đình ông Tâm tăng bất thường trong tháng 7. Ảnh: BTH.

Kết quả kiểm tra cho thấy, dây dẫn phía sau công tơ thuộc phần tài sản và quản lý của khách hàng đã bị hư hỏng lớp cách điện, gây rò điện liên tục trong thời gian dài. Đặc biệt, đây là một trường hợp hy hữu.

Nguyên nhân chính là do nhân viên của nhà mạng viễn thông đã treo dây tín hiệu lên cột điện không đúng quy cách kỹ thuật, buộc vào dây điện từ sau công tơ kéo vào gia đình ông Tâm.

Ngoài ra, do thời tiết nắng nóng, mưa giông kéo dài vừa qua dẫn đến dây mạng cọ xát làm mài mòn, bong lớp cách điện gây rò điện âm thầm. Lượng điện bị rò rỉ đã được công tơ ghi nhận là sản lượng tiêu thụ hộ ông Tâm hoàn toàn chính xác trên hệ thống công tơ đo đếm của ngành điện.

Ngay khi xác định được nguyên nhân, Đội quản lý Điện lực khu vực Nghi Sơn đã hỗ trợ hộ gia đình sửa chữa, khắc phục điểm rò rỉ trong hệ thống dây dẫn sau công tơ; làm việc với đơn vị viễn thông liên quan, yêu cầu tách riêng hệ thống dây tín hiệu, thực hiện treo thiết bị đúng quy cách, đảm bảo không xâm lấn, ảnh hưởng hệ thống điện lực cũng như chịu trách nhiệm hoàn trả phần chênh lệch hóa đơn tiền điện của hộ gia đình.

Đơn vị điện lực đã tư vấn, hướng dẫn khách hàng cách nhận biết rò rỉ, cách theo dõi chỉ số công tơ và cách sử dụng thiết bị điện an toàn, hiệu quả.

Hiện nay, PC Thanh Hóa đã tiếp tục đưa ra yêu cầu các đơn vị viễn thông kiểm tra toàn bộ hệ thống cáp quang đi chung với mạng điện lưới trên địa bàn toàn tỉnh nhằm đảm bảo tuân thủ quy chuẩn an toàn kỹ thuật, tránh rủi ro cho các hộ dùng điện.