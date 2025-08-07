Giá xăng tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít

TPO - Từ 15h hôm nay (7/8), giá xăng tăng từ 207 lên 234 đồng/lít, đưa giá mặt hàng RON 95 lên mức 20.074 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, giá xăng RON 95-III tăng 234 đồng/lít, lên mức 20.074 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 tăng 207 đồng/lít, lên mức 19.608 đồng/lít.

Giá dầu diesel ngược chiều giảm 268 đồng/lít, về còn 18.800 đồng/lít; dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, về 18.660 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 114 đồng/kg lên mức 15.647 đồng/kg. Như vậy, giá xăng đã có 2 phiên tăng liên tiếp.

Kỳ này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 đã qua 17 lần tăng giá, 14 lần giảm giá. Còn giá dầu diesel qua 15 lần tăng, 15 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Giá xăng trong nước tăng trở lại trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động. Đầu giờ chiều nay, giá dầu thô WTI ở mức 64,76 USD/thùng, tăng 0,41 USD/thùng so với hôm trước đó, tương ứng tăng 0,64%. Giá dầu Brent ở mức 67,26 USD/thùng, tăng 0,37 USD/thùng, tương ứng tăng 0,55%.

Giá xăng tăng nhẹ từ 15h chiều nay.

Giá dầu hồi phục do lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế lên Ấn Độ do quốc gia này tiếp tục mua dầu từ Nga.

Trước đó, cả hai loại dầu đều giảm hơn 1 USD vào ngày thứ Ba, đánh dấu phiên giảm thứ tư liên tiếp, do lo ngại về nguồn cung dư thừa sau khi OPEC+ công bố kế hoạch tăng sản lượng trong tháng 9.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, từ ngày 1/8, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) sẽ triển khai thí điểm phân phối xăng E10 tại một số tỉnh, thành phố, trong đó TPHCM có 36 điểm bán.

Tại Hà Nội, ghi nhận của PV Tiền Phong cho thấy, 4 cửa hàng xăng dầu PVOIL trên địa bàn mở bán xăng E10, người tiêu dùng bắt đầu thử nghiệm loại xăng này nhưng sức tiêu thụ còn hạn chế.