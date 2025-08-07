Nóng thông tin về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh

TPO - Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh dự kiến sẽ được áp dụng theo tốc độ tăng thu nhập đầu người và tốc độ tăng GDP bình quân đầu người.

Dự kiến điều chỉnh theo tốc độ tăng thu nhập

Chiều nay (7/8), Văn phòng Chính phủ họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7.

Trả lời câu hỏi về việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh khi sửa thuế thu nhập cá nhân, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, việc này sẽ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh. Theo ông, khi nghiên cứu, có nhiều ý kiến khác nhau, đưa ra các phương án khác nhau về mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân.

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Về việc có nên tính theo từng khu vực không, như Hà Nội, TPHCM sinh hoạt đắt đỏ, có nên xem xét mức cao hơn không? Theo ông Chi, khi nghiên cứu, các cán bộ, chuyên gia cũng đã có nghiên cứu, tính đến việc này. Phương án nào cũng có mặt này, mặt kia, có ưu điểm và nhược điểm. Tuy nhiên, ông cho rằng, nếu tính đến phân chia giảm trừ gia cảnh theo vùng sẽ khó trong quá trình triển khai thực hiện.

“Ngay trong 1 tỉnh, thành thôi, những khu vực khác nhau cũng có những chi phí sinh hoạt khác nhau. TP HCM, Hà Nội, những phường ở vùng trung tâm chi phí sinh hoạt rất cao, nhưng ra vùng xa hơn, vùng nông thôn, chi phí sinh hoạt cũng lại khác nhau”, ông Chi nói.

Vì thế, Bộ đưa ra hai phương án xin ý kiến:

Phương án 1, căn cứ điều chỉnh CPI theo quy định hiện hành

Phương án 2, điều chỉnh theo tốc độ tăng thu nhập đầu người và tốc độ tăng GDP bình quân đầu người.

“Bộ Tài chính đã nhận được các ý kiến, đa số đồng tình theo phương án 2. Bộ đang tiếp tục hoàn chỉnh số liệu chính xác từ 2020 đến nay để báo cáo Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội”, ông Chi cho hay.

Tài sản mã hóa sẽ có hơn một đơn vị tham gia

Trả lời câu hỏi về thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, tại cuộc họp báo cách đây vài tháng, ông đã nói về vấn đề này. Trong quá trình triển khai, bộ đã nghiên cứu kinh nghiệm thế giới, đánh giá tình hình tham gia tài sản mã hóa của công dân Việt Nam; tham gia cùng các chuyên gia tổ chức các hội thảo, hội nghị thời gian qua…

Theo ông Chi, đây là lĩnh vực rất mới, rất khó, vừa tổ chức, phát triển an toàn bền vững trong điều kiện mới, khi không phải nhiều quốc gia cho phép giao dịch loại hình này. Do vậy cần phải có đánh giá kỹ lưỡng.

Hiện, Bộ Tài chính đã cơ bản hoàn chỉnh đề án, báo cáo Chính phủ và Chính phủ có báo cáo Bộ chính trị xin chủ trương thí điểm.

Sau khi có kết luận, Bộ Tài chính sẽ hoàn chỉnh và báo cáo Chính phủ ban hành quy định liên quan đến tổ chức thí điểm tài sản mã hóa, sớm thì trong tháng 8, không thì trong tháng 9.

Về số lượng cấp phép dự kiến tham gia sàn giao dịch, ông Chi nói, việc này sẽ phải làm rõ tiêu chí, điều kiện, cả về công nghệ thông tin, quy trình, năng lực tài chính, chuyên môn của tổ chức có đề xuất tham gia, trên cơ sở đó sẽ xem xét, lựa chọn.

Bộ Tài chính khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân tham gia vào nhiệm vụ, công việc này, theo đúng tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Để đảm bảo tính cạnh tranh, sàn này chắc chắn sẽ có hơn một đơn vị, nhưng cũng không nhiều quá, vì sau thí điểm, việc đánh giá sẽ khó khăn hơn.