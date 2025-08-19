Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt quản lý cao cấp của tổ chức lừa đảo lẩn trốn ở Campuchia

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 19/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia và Công an Campuchia bắt giữ một đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại khu vực “Tam Thái Tử” thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng.

Đối tượng truy nã bị bắt giữ là Nìm Cún Pẩu (SN 1984, trú tại ấp Thuận An, xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nìm Cún Pẩu là bị can có liên quan đến một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh, thành phố khác do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá dịp giáp Tết Nguyên đán năm 2025.

Đây là một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng gây thiệt hại rất lớn về tài sản của người dân. Theo kết quả điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, tính từ ngày 28/5/2024 đến ngày 23/1/2025, tổ chức lừa đảo này đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 13.543 người dân Việt Nam với số tiền lên tới hơn 972 tỷ đồng. Nìm Cún Pẩu là đối tượng quản lý cấp cao của tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia trong vụ án.

89.jpg
Cán bộ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh làm việc với đối tượng Nìm Cún Pẩu.

Đối tượng này phụ trách việc chấm công, phát tiền lương, thưởng cho các đối tượng trong tổ chức; dẫn các đối tượng trong tổ chức đi khám chữa bệnh; phiên dịch cho các đối tượng lừa đảo người nước ngoài trong quá trình truyền đạt ý kiến tới cấp dưới.

Ngay sau khi biết thông tin đồng bọn trong tổ chức bị cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá, đối tượng Nìm Cún Pẩu đã bỏ trốn tại Campuchia.

Nguyễn Thắng
#quản lý lừa đảo lẩn trốn Campuchia #đối tượng truy nã Bắc Ninh #tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản #bắt giữ Nìm Cún Pẩu #tội phạm mạng Việt Nam #vụ án lừa đảo trực tuyến #đánh sập tổ chức lừa đảo quốc tế #quản lý tổ chức lừa đảo tại Campuchia #truy bắt tội phạm lừa đảo qua mạng

Xem thêm

Cùng chuyên mục