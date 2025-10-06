Bắt nguyên giám đốc một công ty bảo hiểm ở Gia Lai

TPO - Khách hàng nộp tiền bảo hiểm thông qua Ngọc nhưng đối tượng đã không nộp vào tài khoản của công ty mà dùng để tiêu xài cá nhân.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Ngày 6/10, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Xuân Ngọc (SN 1960, nguyên giám đốc một công ty bảo hiểm có địa chỉ ở phường Pleiku, Gia Lai) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, trong khoảng thời gian giữ chức vụ tại công ty bảo hiểm, Ngọc đã tham ô hàng chục triệu đồng của công ty. Đây là số tiền mà khách hàng nộp phí bảo hiểm của công ty thông qua Ngọc. Tuy nhiên, Ngọc không nộp vào tài khoản của công ty mà dùng để tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, trong thời gian làm ở công ty bảo hiểm, Ngọc bị một số người tố cáo đã có hành vi lạm dụng chức vụ của mình để huy động tiền của nhiều người nhằm đầu tư làm ăn, sau đó đã chiếm đoạt.