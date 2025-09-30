Lý do chỉ bảo hiểm cho đồng nội tệ

TPO - "Về nguyên tắc, tất cả các quốc gia trên thế giới thông thường chỉ bảo hiểm cho đồng nội tệ của quốc gia đó, không bảo hiểm cho các tài sản khác hay tiền không phải đồng nội tệ. Đây là cơ chế nhằm chống “đô la hóa”, ngoại tệ hóa nền tài chính các quốc gia”, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn cho hay.

Có nên mở rộng để huy động nguồn lực trong dân?

Sáng 30/9, hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về nhóm lĩnh vực kinh tế, tài chính. Nêu ý kiến về Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi), đại biểu Lý Tiết Hạnh (đoàn Gia Lai) cho hay, mục đích của bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Theo bà Hạnh, nội dung này rất quan trọng, tuy nhiên bên cạnh đó còn có mục đích là để góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tín dụng, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng.

Đại biểu Lý Tiết Hạnh (đoàn Gia Lai).

Nữ đại biểu băn khoăn khi tại điều 19 của dự thảo đang quy định tiền gửi được bảo hiểm là “tiền gửi bằng đồng Việt Nam” của các cá nhân. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều loại hình mà người dân có thể đầu tư và có thể gửi tiết kiệm. “Không chỉ có tiền gửi bằng đồng Việt Nam mà còn ngoại tệ, rồi các tín chỉ, vàng”, bà Hạnh ví dụ.

Vì thế, nếu luật này chỉ khuôn vào tiền gửi đồng Việt Nam thôi thì khả năng thu hút được nguồn lực trong dân vào trong hệ thống ngân hàng cũng sẽ hạn chế. Bởi vì, người dân cảm thấy khi gửi bằng các hình thức khác không phải đồng Việt Nam thì không được bảo hiểm.

“Đi tiếp xúc cử tri, tôi cũng nghe nhiều cử tri đặt ra vấn đề này. Vì thế, trong dự thảo luật này tôi cũng nêu vấn đề để ban soạn thảo, ban thẩm tra có thể nghiên cứu thêm”, bà Hạnh nói.

Đề cập đến nguồn vốn hoạt động, theo bà, nguồn vốn hoạt động này khá phong phú, có liên quan trực tiếp đến nguồn vốn được nhà nước đầu tư. Ngoài ra, nguồn vốn này được hình thành từ kinh phí đóng của các tổ chức tham gia vào trong hoạt động bảo hiểm.

"Vừa qua, người dân rất băn khoăn khi có tình trạng như ngân hàng bị đổ vỡ hệ thống, tiền Chính phủ phải đổ vào để khắc phục hậu quả cũng là từ tiền của Chính phủ. Nên chăng, chúng ta phải gắn trách nhiệm của các tổ chức bảo hiểm tiền gửi, không chỉ là chi trả cho hoạt động của người dân gửi tiền, mà còn phải có trách nhiệm đối với tổ chức hoạt động và sự phát triển bền vững của các ngân hàng nói chung”, bà Hạnh bày tỏ.

Chống đô la hóa, ngoại tệ hóa

Giải trình, làm rõ ý kiến của đại biểu, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn nhấn mạnh quan điểm: Về nguyên tắc, tất cả các quốc gia trên thế giới thông thường chỉ bảo hiểm cho đồng nội tệ của quốc gia đó, không bảo hiểm cho các tài sản khác hay tiền không phải đồng nội tệ”.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn.

“Đây là cơ chế nhằm chống “đô la hóa”, ngoại tệ hóa nền tài chính các quốc gia”, ông Sơn nói, và ví dụ, nếu có cơ chế bảo hiểm tiền gửi cho đồng đô la Mỹ, người dân, doanh nghiệp sẽ gia tăng nắm giữ tài sản bằng ngoại tệ. Vì vậy, ảnh hưởng rất lớn đến chính sách tiền tệ của quốc gia, ảnh hưởng tới điều hành tiền tệ của Nhà nước.

Về trách nhiệm tiền gửi ở Việt Nam với an toàn hệ thống, Đoàn Thái Sơn cho hay đây là nội dung lớn, đang được quy định trong dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi), trong đó có nhiều chính sách để cụ thể hóa trách nhiệm tiền gửi với hệ thống này, như: việc tham gia bảo hiểm tiền gửi và xử lý yếu kém, bao gồm cho vay đặc biệt, chi trả sớm hơn tiền gửi theo luật hiện hành.