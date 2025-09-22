Bảo hiểm tiền gửi cả 100.000 tỷ, tìm cách sử dụng không chờ đến khi phá sản

TPO - Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho hay, điều quan trọng nhất trong lần sửa đổi này là cho phép bảo hiểm tiền gửi được chi trả cho người gửi tiền sớm hơn, chứ không phải chờ đến ‘tuyên bố phá sản’ mới sử dụng được.

Thống đốc quy định mức phí

Tiếp tục chương trình phiên họp, chiều 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi).

Về phí bảo hiểm tiền gửi, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, dự thảo luật giao Thống đốc quy định mức phí, việc áp dụng cơ chế phí bảo hiểm tiền gửi đồng hạng hoặc phân biệt phù hợp với đặc thù hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam trong từng thời kỳ.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định về tạm hoãn nộp tiền phí bảo hiểm tiền gửi phát sinh trước thời điểm đặt vào kiểm soát đặc biệt cho các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Qua đó tạo cơ sở để các tổ chức tín dụng này chưa phải thực hiện ngay việc nộp khoản phí bảo hiểm tiền gửi nộp thiếu, nộp chậm và khoản tiền phạt (nếu có).

Tuy nhiên, tổ chức tín dụng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch để hoàn trả khoản tiền được tạm hoãn nộp trong phương án cơ cấu lại.

Về trả tiền bảo hiểm, theo bà Hồng, dự thảo luật quy định thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm kể từ một trong các thời điểm: Phương án phá sản tổ chức tín dụng được phê duyệt hoặc Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác nhận chi nhánh ngân hàng nước ngoài mất khả năng chi trả tiền gửi.

Ngân hàng Nhà nước có văn bản đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt khi tổ chức tín dụng có lỗ lũy kế lớn hơn 100% giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; thuộc trường hợp chi trả trong trường hợp đặc biệt.

Dự thảo luật cũng bổ sung theo hướng mở rộng thêm các hình thức đầu tư của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, bao gồm: mua, bán trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi do các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần có vốn doanh nghiệp nhà nước trên 50% vốn điều lệ phát hành…

Không phải chờ đến ‘tuyên bố phá sản’

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban đề nghị nghiên cứu, xác định lộ trình xây dựng mức phí bảo hiểm tiền gửi trên cơ sở đánh giá và phân loại các tổ chức tín dụng.

Về hạn mức trả tiền bảo hiểm, theo cơ quan thẩm tra, việc giao Thống đốc quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm trong từng thời kỳ là phù hợp, đồng thời cần có quy định hướng dẫn cụ thể về các nguyên tắc điều chỉnh hạn mức trả tiền bảo hiểm.

“Đối với việc chi trả vượt hạn mức, cần quy định rõ căn cứ xác định “trường hợp đặc biệt” cần chi trả vượt hạn mức, nghiên cứu quy trình phê duyệt minh bạch với sự tham gia của các cơ quan có liên quan như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính…”, ông Mãi nêu.

Tiếp thu, giải trình cuối phiên họp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng kể lại, trước đây, mặc dù bảo hiểm tiền gửi có gần 100.000 tỷ đồng nhưng không sử dụng được. Bởi vì theo quy định cũ, phí này ở trong quỹ thu được thì chỉ được chi trả khi tổ chức tín dụng phá sản. Nhưng trên thực tế, theo bà Hồng, việc phá sản “cũng là một câu chuyện khó”.

Chính vì vậy, điều quan trọng nhất trong lần sửa đổi này, là cho phép bảo hiểm tiền gửi được chi trả cho người gửi tiền sớm hơn, chứ không phải chờ đến ‘tuyên bố phá sản’ mới sử dụng được.

"Khi quỹ đó được sử dụng hết mà vẫn không đủ tiền để chi trả cho người gửi tiền, lúc đó bảo hiểm tiền gửi đấy có thể vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước", bà Hồng lý giải.