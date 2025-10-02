Đề xuất về việc giám đốc công an tỉnh xử phạt vi phạm kinh doanh bảo hiểm

TPO - Bộ Tài chính đề xuất, giám đốc công an tỉnh được xử phạt tới 100 triệu đồng hành vi vi phạm kinh doanh bảo hiểm, tăng gấp đôi so với mức quy định hiện hành (50 triệu đồng).

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 174/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Cơ quan soạn thảo nhận định, một số nội dung chi tiết tại Nghị định 174 đã phát sinh bất cập, theo đó cần được sửa đổi, bổ sung.

Dự thảo đề xuất sửa đổi quy định về thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Cụ thể, trưởng đoàn kiểm tra do Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thành lập có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 80 triệu đồng; đình chỉ hoạt động có thời hạn; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100 triệu đồng; đình chỉ hoạt động có thời hạn; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Sửa đổi quy định về thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm để tăng tính răn đe với những sai phạm.

Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100 triệu đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Thanh tra viên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 10 triệu đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Trưởng đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước khu vực có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50 triệu đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 80 triệu đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập, Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100 triệu đồng đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Thời gian vừa qua, một số doanh nghiệp bảo hiểm bị xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Hàng không (VNI). Đầu tháng 5, Bảo hiểm Hàng không vừa đổi tên thành Tập đoàn bảo hiểm DBV.

Doanh nghiệp này bị phạt 260 triệu đồng cho 3 hành vi vi phạm: trích lập dự phòng không đúng quy định pháp luật; chậm giải quyết bồi thường cho khách hàng; thông tin, số liệu trong báo cáo không đầy đủ, chính xác.

Cuối năm 2024, Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam bị phạt vì tài liệu minh họa bán hàng không rõ ràng, chính xác và không tuân thủ quy tắc điều khoản của sản phẩm bảo hiểm với mức xử phạt 130 triệu đồng.