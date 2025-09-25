Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắt giam 2 lãnh đạo công ty đường sắt ép các đơn vị thi công nộp tiền vận chuyển vật liệu qua lối mở

Thành Đạt
TPO - Hai lãnh đạo công ty đường sắt bị bắt do chiếm đoạt số tiền hơn 400 triệu đồng bằng cách gây sức ép với các nhà thầu thi công công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng, buộc các đơn vị phải nộp tiền vận chuyển vật liệu qua lối mở đường sắt.

Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Cường (SN 1970), nguyên Giám đốc Công ty CP Đường sắt Yên Lào, hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đường sắt Vĩnh Phú, và Lê Minh Thái (SN 1969), Phó Giám đốc Công ty CP Đường sắt Yên Lào.

10222.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Cường (bên trái). Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.
10221.jpg
Đối tượng Lê Minh Thái (bên phải). Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian giữ chức vụ, hai lãnh đạo này đã lợi dụng quyền hạn, gây sức ép với các nhà thầu thi công công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng, buộc các đơn vị phải nộp tiền vận chuyển vật liệu qua lối mở đường sắt. Số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 400 triệu đồng của 3 đơn vị thi công.

Hai đối tượng bị điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo khoản 2 Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Thành Đạt
#Lào Cai #bắt tạm giam lãnh đạo công ty đường sắt #chiếm đoạt tiền nhà thầu #điều tra hành vi lạm dụng chức vụ #công trình kè chống sạt lở #tiền vận chuyển vật liệu #quyền hạn lãnh đạo #chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng #nguyên Giám đốc công ty đường sắt #pháp luật hình sự Việt Nam

