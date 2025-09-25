Bắt giam 2 lãnh đạo công ty đường sắt ép các đơn vị thi công nộp tiền vận chuyển vật liệu qua lối mở

TPO - Hai lãnh đạo công ty đường sắt bị bắt do chiếm đoạt số tiền hơn 400 triệu đồng bằng cách gây sức ép với các nhà thầu thi công công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng, buộc các đơn vị phải nộp tiền vận chuyển vật liệu qua lối mở đường sắt.

Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Cường (SN 1970), nguyên Giám đốc Công ty CP Đường sắt Yên Lào, hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đường sắt Vĩnh Phú, và Lê Minh Thái (SN 1969), Phó Giám đốc Công ty CP Đường sắt Yên Lào.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường (bên trái). Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Đối tượng Lê Minh Thái (bên phải). Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian giữ chức vụ, hai lãnh đạo này đã lợi dụng quyền hạn, gây sức ép với các nhà thầu thi công công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng, buộc các đơn vị phải nộp tiền vận chuyển vật liệu qua lối mở đường sắt. Số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 400 triệu đồng của 3 đơn vị thi công.

Hai đối tượng bị điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo khoản 2 Điều 355 Bộ luật Hình sự.