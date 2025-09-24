Khởi tố công chức xã chiếm đoạt tiền của người dân khi làm sổ đỏ

TPO - Một công chức xã Thượng Hà (tỉnh Lào Cai) vừa bị khởi tố vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), chiếm đoạt gần 85 triệu đồng của 5 hộ dân.

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Ngọt (SN 1991), công chức Phòng Kinh tế UBND xã Thượng Hà, về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 1, Điều 355, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Đối tượng Vi Văn Ngọt. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Điều tra ban đầu xác định, trong quá trình làm nhiệm vụ, Vi Văn Ngọt đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt gần 85 triệu đồng của 5 hộ dân thông qua thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sự việc gây bức xúc trong dư luận địa phương, làm ảnh hưởng uy tín cơ quan Nhà nước và xâm hại quyền lợi hợp pháp của công dân.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân khi phát hiện hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cần mạnh dạn tố giác tới cơ quan Công an nơi gần nhất để được bảo vệ quyền lợi chính đáng.