Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố công chức xã chiếm đoạt tiền của người dân khi làm sổ đỏ

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một công chức xã Thượng Hà (tỉnh Lào Cai) vừa bị khởi tố vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), chiếm đoạt gần 85 triệu đồng của 5 hộ dân.

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Ngọt (SN 1991), công chức Phòng Kinh tế UBND xã Thượng Hà, về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 1, Điều 355, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

9944.jpg
Đối tượng Vi Văn Ngọt. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Điều tra ban đầu xác định, trong quá trình làm nhiệm vụ, Vi Văn Ngọt đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt gần 85 triệu đồng của 5 hộ dân thông qua thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sự việc gây bức xúc trong dư luận địa phương, làm ảnh hưởng uy tín cơ quan Nhà nước và xâm hại quyền lợi hợp pháp của công dân.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân khi phát hiện hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cần mạnh dạn tố giác tới cơ quan Công an nơi gần nhất để được bảo vệ quyền lợi chính đáng.

Thành Đạt
#Lào Cai #công chức xã Thượng Hà #lạm dụng chức vụ #chiếm đoạt tài sản #giấy chứng nhận quyền sử dụng đất #khởi tố vụ án #Vi Văn Ngọt #tội danh hình sự #bất minh trong thủ tục đất đai #đấu tranh tham nhũng

Xem thêm

Cùng chuyên mục