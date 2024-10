Phát hiện nhiều vụ nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ trong hoạt động tư pháp

TPO - Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã phát hiện nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động tư pháp và thụ lý, điều tra 105 vụ/204 bị can.

Báo cáo gửi Quốc hội, Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, từ 1/10/2023 đến 30/9/2024, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp khởi tố mới 76 vụ (tăng 24,6%). Trong số đó, chủ yếu liên quan các hành vi nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản...

Trong thời gian này, cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã phát hiện nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động tư pháp và thụ lý, điều tra 105 vụ/204 bị can để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Một số vụ việc điển hình được báo cáo viện dẫn, như vụ điều tra viên, cán bộ điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã nhận hối lộ 1,3 tỷ đồng giúp các bị can tại ngoại.

Vụ Nguyễn Văn Bi, chấp hành viên, Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã thu tiền của người phải thi hành án nhưng chiếm đoạt 608 triệu đồng để sử dụng cá nhân.

Theo Viện trưởng Viện KSND Tối cao, qua hoạt động kiểm sát điều tra thấy, Cơ quan điều tra các cấp còn để xảy ra những vi phạm pháp luật trong hoạt động khởi tố, điều tra vụ án hình sự.

Vi phạm chủ yếu liên quan tới định giá tài sản

Cũng theo báo cáo, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã thụ lý, điều tra 55 vụ/115 bị can nguyên là điều tra viên, cán bộ điều tra ngành công an để xử lý về các tội: Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Giả mạo trong công tác; Dùng nhục hình; Làm sai lệch hồ sơ vụ án…

Ngoài ra, cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố điều tra 4 vụ/10 bị can là công chức ngành KSND về tội nhận hối lộ.

Bên cạnh đó, một số cán bộ, thẩm phán của cơ quan toà án vi phạm pháp luật như nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã thụ lý, điều tra 11 vụ/13 bị can là công chức ngành tòa án về các tội: Nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc.

Với hoạt động bổ trợ tư pháp, Viện trưởng Viện KSND Tối cao cho biết, trong năm 2024, các vi phạm xảy ra tập trung chủ yếu liên quan tới hoạt động định giá tài sản tại các địa phương.

Trong kỳ báo cáo, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã thụ lý điều tra 105 vụ/204 bị can (tăng 31,3% về số vụ, tăng 35,1% về số bị can), trong đó có 78 vụ/146 bị can về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (chiếm 74,3%); đã xử lý, giải quyết 76 vụ/155 bị can.

Qua hoạt động điều tra đã ban hành 83 kiến nghị yêu cầu cơ quan tư pháp xử lý và phòng ngừa vi phạm, tội phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp, các kiến nghị đều được tiếp thu, thực hiện.