Sở Tư pháp Thanh Hoá ra quyết định liên quan trưởng Văn phòng Công chứng bị khởi tố

TPO - Sở Tư Pháp Thanh Hóa vừa có quyết định tạm đình chỉ hành nghề của công chứng viên đối với ông Nguyễn Xuân Bình, Trưởng Văn phòng Công chứng Mai Trọng Cường (TP Thanh Hóa) do ông này bị Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Thanh Hóa khởi tố bị can.