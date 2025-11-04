Bảo Thy gây sốt tại Anh Trai “Say Hi”: Visual "hack tuổi", hút 24 triệu lượt xem

HHTO - Bảo Thy trở thành khách mời nữ hot nhất Anh Trai "Say Hi" 2025. Màn tái xuất của "công chúa V-Pop" hút hơn 24 triệu views trên TikTok vì nhan sắc "không khác gì" thời kỳ mới ra mắt.

Sau khi kết hôn vào năm 2019, Bảo Thy chọn lối sống kín tiếng, dần rút lui khỏi các hoạt động showbiz. Lần hiếm hoi khán giả gặp gỡ với nữ ca sĩ trên sóng truyền hình là vào năm 2020 trong vai trò khách mời chính chương trình Bài Hát Đầu Tiên.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của Bảo Thy trong vai "anh trai" Thảo B tại Anh Trai "Say Hi" 2025 mới đây nhận được sự quan tâm đặc biệt từ netizen.

Ở tập 7, Bảo Thy xuất hiện đầy bất ngờ khiến 30 Anh Trai "choáng váng". Nữ ca sĩ 8X tái hiện phong cách từng làm nên tên tuổi của cô. Cô lăng xê outfit mang đậm hơi thở Y2K với tóc nhuộm vàng, mái xéo, trang sức to bản cùng váy áo họa tiết kẻ sọc tông hồng - đen.

Bảo Thy ghép đội với team của Dillan Hoàng Phan ở vòng thi Live stage 3, phát sóng trong tập 8. Mỹ nhân 8X tiếp tục gây trầm trồ trên sân khấu Make Up nhờ phong độ biểu diễn ấn tượng cùng nhan sắc trẻ trung, "hack tuổi".

Dù đã gần hai thập kỷ kể từ khi ra mắt, nữ ca sĩ sinh năm 1988 vẫn giữ được vẻ đẹp tươi tắn, làn da căng mịn và thần thái rạng rỡ. Điểm đặc biệt là khi đứng cạnh đội hình toàn thí sinh Gen Z, khán giả không nhìn thấy sự chênh lệch về độ tuổi giữa cô và các "anh trai".

24 giờ sau khi công chiếu tập 7, các phân cảnh Bảo Thy góp mặt tại game show viral trên các nền tảng mạng xã hội.

Một tài khoản TikTok thực hiện các video edit về sự xuất hiện của nữ ca sĩ đều lên xu hướng. Lượt tương tác của loạt video này cao đột biến, tổng cộng hút hơn 24,2 triệu lượt xem cho 6 video clip, trung bình hơn 4 triệu views/ clip.

Bảo Thy cũng là khách mời nữ duy nhất của tập 7 có clip TikTok trên 1 triệu lượt xem trên kênh TikTok chính thức của show giải trí. Chỉ sau 1 ngày đăng tải, phân đoạn trình diễn của cô vượt mốc 100K lượt thích cùng hàng trăm bình luận, hầu hết đều là những lời khen.