Báo Thanh Niên kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên

TPO - Những dấu ấn mà Báo Thanh Niên để lại trong dòng chảy báo chí Việt Nam, đặc biệt từ Đổi mới, đã được các cấp lãnh đạo, quản lý ghi nhận, được bạn đọc định hình trong tâm trí.

Chiều 5/1, tại TPHCM, Báo Thanh Niên tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (3/1/1986 - 3/1/2026).

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại Lễ kỷ niệm. ẢNH: ĐỘC LẬP.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Tổng Biên tập Báo Thanh Niên ôn lại thời điểm năm 1985, đúng một thập niên sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, nền báo chí cách mạng Việt Nam đang ở thời khắc bản lề, chuẩn bị cho cuộc chuyển mình lịch sử cùng cả dân tộc trong Đổi mới.

Từ ý tưởng của Tiến sĩ - Bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm và những người bạn cùng chí hướng, được sự ủng hộ nhiệt tình của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, lãnh đạo Ban Tuyên huấn Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương) và Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch), Báo Thanh Niên chính thức ra đời ngày 3/1/1986.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên. ẢNH: ĐỘC LẬP.

Sau 40 năm định hình thương hiệu, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đánh giá Báo Thanh Niên hiện có độ phủ rộng trên cả nước, là nền tảng quan trọng để tờ báo thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, thông tin, giáo dục, định hướng lý tưởng, lối sống tích cực cho người trẻ nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chúc mừng tập thể những người làm Báo Thanh Niên trong hành trình 40 năm đồng hành cùng đất nước, bạn đọc.

Anh Bùi Quang Huy đánh giá trải qua 4 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Báo Thanh Niên đã có những bước phát triển vượt bậc, khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí uy tín hàng đầu, có lượng bạn đọc đông đảo và sức ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội.

Buổi lễ kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên của Báo Thanh Niên diễn ra trong không khí ấm áp. ẢNH: ĐỘC LẬP.

Với mong muốn Báo Thanh Niên thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh của mình, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị báo tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Đầu tiên là tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích của tờ báo. Song song đó, Báo Thanh Niên phải thực sự trở thành người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên.

Trước sự bùng nổ về công nghệ và các loại hình thông tin, anh Bùi Quang Huy lưu ý Báo Thanh Niên cần chủ động, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Anh Bùi Quang Huy cũng mong muốn Báo Thanh Niên tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động sau mặt báo, thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế báo chí.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy tặng cờ truyền thống cho Báo Thanh Niên. ẢNH: ĐỘC LẬP.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh đến công tác xây dựng đoàn kết nội bộ và phát triển đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động.

“Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và bản lĩnh đã được tôi luyện qua 4 thập kỷ, tập thể Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục bứt phá, viết tiếp những trang sử vẻ vang, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của Đoàn và của hàng triệu bạn đọc cả nước”, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.