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Bão số 1 Maysak có thể sắp vào Vịnh Bắc Bộ, thời tiết Hà Nội thay đổi ra sao?

Thục Hân

HHTO - Bão số 1 Maysak được dự báo sẽ sớm vào Vịnh Bắc Bộ. Hà Nội có thể không phải chịu gió bão trực tiếp, nhưng thời tiết vẫn có khả năng bị ảnh hưởng. Ngoài ra, ở Quảng Ninh, Hải Phòng có thể có mưa lớn.

Tóm tắt nhanh:

· Bão số 1 Maysak được dự báo đi qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) trong ngày 3/7 và vào Vịnh Bắc Bộ từ sáng 4/7.

· Hà Nội ít khả năng chịu gió bão trực tiếp nhưng mưa có xu hướng tăng từ chiều tối 3/7, có thể mưa nhiều hơn trong ngày 4/7.

· Quảng Ninh và Hải Phòng là những địa phương có thể có mưa lớn.

· Người dân nên thường xuyên theo dõi thông báo của cơ quan chức năng địa phương để phòng chống thiên tai.

Bão số 1 Maysak sắp vào Vịnh Bắc Bộ

Mặc dù Hà Nội không nằm trên đường đi dự báo của bão số 1 (bão Maysak), nhưng thời tiết vẫn có thể bị ảnh hưởng ít nhiều.

Theo bản tin lúc 8h sáng nay, 3/7, của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (NCHMF), bão số 1 đang mạnh cấp 8 (62 - 74 km/h), dự báo di chuyển theo hướng Bắc - Tây Bắc.

Bản đồ dự báo đường đi của bão số 1 Maysak vào Vịnh Bắc Bộ
Dự báo lúc 8h sáng nay của NCHMF về bão số 1 (Maysak). Ảnh: NCHMF.

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, bão Maysak sẽ sớm đổ bộ đảo Hải Nam (Trung Quốc), có thể vào khoảng trưa đến chiều nay.

Đến sáng sớm 4/7, bão có khả năng đi vào Vịnh Bắc Bộ, có thể sẽ đổ bộ tỉnh Quảng Ninh của nước ta.

Hà Nội có thể tăng mưa từ chiều tối nay

Trong hôm nay, nhiệt độ ở Hà Nội được dự báo nhích lên so với hôm qua, trong ngày có lúc có nắng và nhiều người cảm thấy hơi oi ả - đây là điều thường thấy khi bão đến gần.

Từ chiều tối đến tối nay, khả năng xuất hiện mưa dông ở Hà Nội tăng lên. Trong ngày 4/7, ở Hà Nội có thể có lúc mưa to, tuy nhiên dự báo là mưa gián đoạn chứ không liên tục.

Sau 4/7, Hà Nội vẫn có thể có mưa rải rác nhưng dự báo là lượng mưa không nhiều.

Với dự báo đường đi của bão như hiện tại, Hà Nội ít có khả năng phải chịu gió mạnh trực tiếp của bão. Nhưng hoàn lưu bão và lượng ẩm lớn được bão đưa vào miền Bắc, có thể kết hợp với các hình thế thời tiết khác nữa, vẫn có thể gây mưa lai rai.

Hà Nội có thể có mưa dông do ảnh hưởng hoàn lưu bão
Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc chiều tối đến tối nay (những vùng màu xanh da trời và đỏ). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Người dân cần lưu ý gì?

Với những dự báo như trên, người dân ở Hà Nội lưu ý chủ động sắp xếp kế hoạch đi lại, đặc biệt là trong cuối tuần này, đề phòng nguy cơ mưa dông ngay cả trước khi bão đến sát đất liền.

Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên là những địa phương có thể chịu ảnh hưởng rõ hơn của bão; người dân đặc biệt lưu ý đề phòng dông, gió mạnh, mưa lớn; đồng thời nên theo dõi sát các bản tin dự báo chính thức và hướng dẫn của cơ quan chức năng địa phương để chủ động phòng chống thiên tai.

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Thục Hân
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