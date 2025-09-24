Bão Bualoi có thể rất mạnh trên Biển Đông

TPO - Dự báo bão Bualoi sẽ vào Biển Đông khoảng đêm 26/9, hướng về miền Bắc hoặc Bắc Trung Bộ nước ta, cường độ có thể rất mạnh trên Biển Đông.

Đêm qua (23/9), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông của Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Bualoi.

Vào 7 giờ sáng 24/9, tâm bão ở vào khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 132,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo khoảng đêm 26/9, bão sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực Giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Hiện nay, nhận định về đường đi và cường độ của bão Bualoi còn có sự phân tán khá lớn giữa các đài khí tượng quốc tế. Trong đó có hai kịch bản phổ biến. Một kịch bản nhận định bão sẽ đi lên vịnh Bắc Bộ, hướng vào miền Bắc hoặc phía nam Trung Quốc. Kịch bản khác cho rằng, bão sẽ đổ bộ khu vực Bắc hoặc Trung Trung Bộ nước ta.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia của Việt Nam nhận định, sau khi vào Biển Đông, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25km/h.

Trên Biển Đông xuất hiện tình trạng bão chồng bão.

Đến 7h ngày 27/9, khi đang hoạt động trên khu vực Giữa Biển Đông, bão mạnh cấp cường độ cấp 11, giật cấp 14. Dự báo trong ngày và đêm 27/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến khoảng ngày 29/9, bão có thể di chuyển đến khu vực phía nam của Vịnh Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng khuyến cáo, hướng đi và cường độ của bão Bualoi vẫn còn nhiều thay đổi, cần cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Về siêu bão Ragasa, đến 10h sáng nay, tâm bão còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 570 km về phía đông với sức gió mạnh nhất cấp 15 (167–183 km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo trong đêm nay, bão sẽ vào vịnh Bắc Bộ, di chuyển theo hướng tây với cường độ tiếp tục suy yếu. Đến 10h ngày 25/9, bão trên vùng ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Khoảng trưa ngày 25/9, bão đi vào đất liền nước ta ở khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, sau đó di chuyển theo hướng tây, qua Hà Nội, Phú Thọ về khu vực Tây Bắc Bộ, suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp. Đến 10h ngày 26/9 tâm vùng áp thấp trên khu vực Tây Bắc Bộ với cường độ xuống dưới cấp 6.

Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100–250 mm, có nơi trên 400 mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Từ gần sáng 25/9, ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 11. Sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7–8.