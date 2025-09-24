Bánh trung thu Đà Nẵng 'ế chỏng ế chơ'

TPO - Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Trung thu, nhưng khác với sự nhộn nhịp mọi năm, thị trường bánh trung thu ở Đà Nẵng năm nay khá ảm đạm, thưa thớt khách mua.

Theo ghi nhận, nhiều tuyến phố lớn như Lê Duẩn, Hùng Vương, Nguyễn Văn Linh, Điện Biên Phủ hay đường 2/9, các quầy hàng bánh Trung thu vẫn được trang trí, dựng lên rực rỡ, bày bán rất bắt mắt, nhưng cảnh mua bán lại thưa thớt, sức tiêu thụ chưa sôi động như mong đợi.

Giá bánh trung thu năm nay có xu hướng nhích nhẹ, như bánh nướng, bánh dẻo, thập cẩm, đậu xanh, hạt sen dao động từ 59.000 - 75.000 đồng/cái, tùy loại. Riêng các dòng bánh đặc biệt của thương hiệu lớn có giá lên đến 3 triệu đồng/hộp.

Nhiều quầy hàng nằm ở các tuyến đường lớn ảm đạm, vắng khách.

Nhiều khách ghé xem giá nhưng vẫn còn do dự. “Năm nào gần trung thu tôi cũng mua bánh để cúng tổ tiên và biếu ông bà. Năm nay mẫu mã phong phú, đẹp mắt, nhưng tôi chỉ đến xem trước, chắc gần đến rằm mới mua vài chiếc cho gia đình cùng ăn lấy không khí”, chị Thi (trú phường Hải Châu) chia sẻ.

Nhiều chủ quầy cho biết lượng khách lẻ giảm rõ rệt so với mọi năm. “Năm ngoái cùng thời điểm này tôi đã bán được gấp đôi. Năm nay người dân cân nhắc kỹ, thường chờ đến cận rằm, đợi giá giảm hoặc khuyến mãi mới mua”, chủ một gian hàng bánh trên đường Điện Biên Phủ cho biết.

Bà Trần Thị Ngọc Yến - nhà phân phối bánh Trung thu trên đường Nguyễn Hữu Thọ - cho biết, năm nay bà mở bán sớm hơn nửa tháng nhưng lượng khách vẫn không nhiều. “Hiện sức tiêu thụ chậm hơn so với mọi năm, phần lớn đơn hàng đến từ các cơ quan mua làm quà biếu tặng. Mẫu mã bánh năm nay đẹp và đa dạng hơn, hy vọng cận Tết Trung thu sức mua sẽ cải thiện. Riêng vấn đề an toàn thực phẩm luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu”, bà Yến chia sẻ.

Phần lớn khách chỉ đến xem giá nhưng chưa quyết định mua.

Vừa qua, Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TP. Đà Nẵng đã tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu trên địa bàn. Song song với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Kim Hồng - Đội trưởng Đội Quản lý ATTP số 1, Ban Quản lý ATTP Đà Nẵng - cho biết: “Hằng năm, dịp Trung thu là cao điểm kinh doanh bánh kẹo, do đó chúng tôi phối hợp với Cảnh sát môi trường, lực lượng Quản lý thị trường cùng chính quyền địa phương kiểm tra các cơ sở sản xuất, quầy kinh doanh và cả cửa hàng tạp hóa. Việc kiểm tra tập trung vào nguồn gốc nguyên liệu, hồ sơ công bố chất lượng và điều kiện kinh doanh. Đồng thời, chúng tôi cũng tuyên truyền để người dân cân nhắc khi mua, nhất là các sản phẩm bán trôi nổi trên mạng có nguy cơ là hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc”.