Nhịp sống phương Nam

Google News

Xếp hàng cả tiếng để mua bánh trung thu, hơn 20 nhân viên phục vụ không ngơi tay

Uyên Phương

TPO - Xếp hàng chờ cả giờ đồng hồ nhưng nhiều khách hàng vẫn vui vì mua được hộp bánh trung thu yêu thích mỗi mùa trăng. Trong khi đó, nhiều người vì tò mò khi thấy tiệm bánh đông khách, cũng đến mua bánh về ăn thử.

tp-banh-uyen-phuong-11.jpg
Ngày 20/9, tại một tiệm bánh trung thu nổi tiếng trên đường Phạm Phú Thứ (phường Bình Tiên, TPHCM), đông nghịt người xếp hàng chờ mua bánh. Nhiều người xếp hàng chờ đợi từ khi tiệm còn chưa mở cửa.
tp-banh-uyen-phuong-8.jpg
Bảng giá bánh Trung thu được phát ra bên ngoài, sau khi chọn được vị ưng ý, thực khách điền vào giấy và chuyển vào cho nhân viên tiếp nhận đơn hàng.
tp-banh-uyen-phuong-2.jpg
Thực đơn gồm 18 nhân bánh nướng với loại một và 2 trứng cùng một số loại bánh dẻo. Trong đó, vị khóm và dừa hạt dưa đang được "săn đón" nhất. Mức giá 79.000-187.000 đồng/cái. "Năm nào tôi cũng đi cả chục km đến đây xếp hàng mua bánh. Lần nào cũng chờ ít nhất một giờ đồng hồ mới mua được bánh. Bánh trung thu ở đây có đặc trưng là vỏ bánh mềm, nhân ít ngọt phù hợp với nhu cầu của gia đình" - ông Tùng (ngụ phường Xuân Hòa) cho biết.
tp-banh-uyen-phuong-6.jpg
Khách muốn thưởng thức bánh trung thu tại tiệm này, chỉ có cách đến trực tiếp ngay tại cửa hàng.
tp-banh-uyen-phuong-4.jpg
tp-banh-uyen-phuong-12.jpg
tp-banh-uyen-phuong-5.jpg
Dù phải xếp hàng chờ đợi khá lâu, nhưng nhiều người vẫn hài lòng vì đã mua được loại bánh yêu thích. "Tôi mua được 3 hộp bánh với giá gần 2 triệu đồng, vừa để biếu tặng người thân vừa để gia đình thưởng thức. Năm nay giá có tăng hơn năm trước nhưng không nhiều, quan trọng là chất lượng đảm bảo" - chị Hồng Hoa (ngụ phường An Lạc) vui vẻ nói.
tp-banh-uyen-phuong-3.jpg
Nhân viên tiệm liên tục mang thêm bánh và giao hàng cho khách đã đặt mua trước đó. Khách mua số lượng lớn thường phải đặt trước một tuần.
tp-banh-uyen-phuong-14.jpg
Hơn 20 nhân viên nhận đơn, tính tiền và đóng hộp không ngơi tay. Bánh trung thu là món truyền thống mỗi dịp rằm tháng Tám âm lịch, thường có hình tròn như mặt trăng, tượng trưng cho sự đoàn viên, trọn vẹn và ấm no.
tp-banh-uyen-phuong-10.jpg
Chủ tiệm cho biết sẽ bán bánh trung thu đến hết tháng 10. Mỗi ngày, tiệm mở cửa từ 8h đến khoảng 22h. Không ít người dân ở xa khi biết về tiệm bánh luôn đông khách ngày đêm cũng đến mua về ăn thử.
Uyên Phương


