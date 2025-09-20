Xếp hàng cả tiếng để mua bánh trung thu, hơn 20 nhân viên phục vụ không ngơi tay

TPO - Xếp hàng chờ cả giờ đồng hồ nhưng nhiều khách hàng vẫn vui vì mua được hộp bánh trung thu yêu thích mỗi mùa trăng. Trong khi đó, nhiều người vì tò mò khi thấy tiệm bánh đông khách, cũng đến mua bánh về ăn thử.
Dù phải xếp hàng chờ đợi khá lâu, nhưng nhiều người vẫn hài lòng vì đã mua được loại bánh yêu thích. "Tôi mua được 3 hộp bánh với giá gần 2 triệu đồng, vừa để biếu tặng người thân vừa để gia đình thưởng thức. Năm nay giá có tăng hơn năm trước nhưng không nhiều, quan trọng là chất lượng đảm bảo" - chị Hồng Hoa (ngụ phường An Lạc) vui vẻ nói.