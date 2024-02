Bản tin Hình sự: Triệt phá 'động massage' chuyên kích dục cho khách nam

TPO - TIN NÓNG ngày 21/2: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; Điện thoại của thiếu nữ 14 tuổi 'mất tích' trên đường từ quê lên Hà Nội vẫn đổ chuông; Triệt phá 'động massage' chuyên kích dục cho khách nam...

Kiểm tra hành chính chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Thượng Hải (massage Thượng Hải) do ông Nguyễn Hữu Nghĩa (39 tuổi, Đồng Tháp) làm quản lý, Công an tỉnh Bến Tre phát hiện 4 nhân viên nữ đang thực hiện hành vi massage, kích dục cho 4 khách nam. Qua kiểm tra, phát hiện 2 nhân viên nữ không có hợp đồng lao động; xét nghiệm nhanh ma túy phát hiện 2 khách nam dương tính. Các nhân viên thừa nhận, sau khi khách đến cơ sở sử dụng dịch vụ massage, nhân viên nữ phục vụ sẽ gợi ý thực hiện hành vi kích dục cho khách với giá 500.000 đồng/lần.

Đồn biên phòng Nhật Lệ (TP Đồng Hới – Quảng Bình) vừa bắt quả tang Trương Văn Nguyên khi đối tượng này đang vận chuyển 11.120 viên ma tuý tổng hợp. Các lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao cho đơn vị chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

TAND TP Hà Nội vừa có thông báo cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng 11 bị cáo khác có đơn kháng cáo trong vụ xảy ra tại Công ty Việt Á. Theo đó, ông Long có đơn xin giảm nhẹ hình phạt; cùng xin giảm nhẹ hình phạt còn bị cáo Phan Quốc Việt (Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á); Trịnh Thanh Hùng (cựu Vụ phó Vụ KH&CN các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ KH&CN); Phạm Duy Tuyến (cựu Giám đốc CDC Hải Dương); Nguyễn Nam Liên (cựu Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế).

Sau khi từ quê ở Hà Nam lên bến xe Giáp Bát (Hà Nội) vào ngày mùng 6 Tết, gia đình không liên lạc được với Trang (14 tuổi, trú tại Vạn Phúc, quận Hà Đông). Hiện gia đình gọi vào số điện thoại cá nhân của Trang vẫn đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Theo thông tin gia đình cung cấp, khi đi Trang mặc áo khoác đen ống tay trắng, quần đen, dép đen, có xách túi bóng quần áo màu trắng. “Hiện số điện thoại của Trang gọi vẫn đổ chuông nhưng không ai nghe máy" - người thân Trang thông tin.Được biết, trước đó Trang có đi làm gần nhà nhưng gia đình đã xin cho cháu nghỉ.

Theo thông tin từ UBND xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, vào khoảng 6 giờ 10 phút người dân đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng Trạm Y tế xã Đồng Tân. Khi đó, bé trai trong tình trạng chưa cắt dây rốn, được đặt trong một túi bóng cùng một số quần áo trẻ em. UBND xã Đồng Tân đã ra thông báo tìm người thân của cháu bé, nếu sau 7 ngày kể từ ngày thông báo không có ai liên hệ nhận lại trẻ, chính quyền địa phương sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết, đã khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ vụ việc nhóm đối tượng phá rừng xảy ra tại Tiểu khu 1003 (địa phận xã biên giới Ia Mơr, huyện Chư Prông). Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 8 xe công nông, 30 người đàn ông đang chặt phá rừng tại Tiểu khu 1003 và yêu cầu tạm giữ người, phương tiện để xử lý. Các đối tượng không chấp hành mà chống đối, chửi bới, đe dọa lực lượng chức năng làm nhiệm vụ rồi rời khỏi hiện trường.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca khai, Ngọc Anh – vợ của Trương Xuân Đước (SN 1971) có đến gặp mình tại nhà riêng ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Tại đây, Ngọc Anh thông báo việc bị Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra về các công ty do chồng mình là Trương Xuân Đước quản lý đồng thời nhờ cứu giúp. Sau đó, Đước và Ngọc Anh 4 lần mang tổng số tiền là 35 tỷ đồng đến để ở nhà ông Ca.

Công an tỉnh Long An đang tạm giữ một người đàn ông ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, để điều tra về hành vi "Giết người". Danh tính của người đàn ông này và nạn nhân chưa được cảnh sát công bố. Trước đó, người đàn ông khoảng 40 tuổi (Tiền Giang) đến nhà người bạn (hiện đang bị cảnh sát tạm giữ) ở Long An để nhậu và ngủ lại. Sau đó, người bạn của người đàn ông này (cũng chính là gia chủ) cầm dao đâm chết nạn nhân và kéo thi thể ra gần bờ ruộng cách hiện trường ngôi nhà 100m.