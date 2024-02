Bản tin Hình sự: Nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi tại phòng trọ ở Hà Nội khai gì?

TPO - TIN NÓNG ngày 20/2: Tìm kiếm người phụ nữ mất tích từ mùng 9 Tết; Mẹ chồng phát hiện con dâu tử vong trong phòng ngủ, hung thủ là con trai; Nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi tại phòng trọ ở Hà Nội khai gì?...

Liên quan đến vụ cô gái 21 tuổi bị sát hại tại khu nhà trọ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), công an đã bắt tạm giam H.M.H (20 tuổi, Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Bước đầu, H khai đã sát hại nạn nhân tại nhà trọ thuộc phường Yên Hòa và cướp tài sản của nạn nhân trong đó có chiếc xe máy. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Công an xã Đức Lĩnh (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) vừa phát đi thông báo tìm kiếm chị Nguyễn Thị Thuận (30 tuổi) bị mất liên lạc từ chiều 18/2 (mùng 9 Tết) đến nay chưa thấy về. Trước đó chị Thuận rời khỏi nhà và mất liên lạc từ đó đến nay. Thời điểm rời khỏi nhà, người phụ nữ mặc áo khoác màu xám, đeo túi xách, đội mũ bảo hiểm, đi dép nhựa và di chuyển bằng xe máy vision màu đen đỏ. Theo người thân, chị Thuận đã lập gia đình ở Đồng Nai, cuối năm 2023, do không có việc làm ổn định, nên chị về thăm và sinh sống ở nhà bố mẹ ruột ở xã Đức Lĩnh.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Văn Đảng (SN 1991) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.Cáo buộc xác định, năm 2016, Đảng mua lại Công ty Viettek nhằm sử dụng công ty này để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đảng giới thiệu Viettek là chủ đầu tư hoặc doanh nghiệp phân phối các dự án bất động sản. Ngoài ra, bị can còn soạn thảo các văn bản với nội dung "tuyển cộng tác viên bán bất động sản” theo hình thức đa cấp. Mỗi cộng tác viên khi tham gia nhận được 1 mã ID với phí tham gia là 3,5 triệu đồng. Từ ngày 22/11/2016 - 17/1/2017, Phạm Văn Đảng đã nhận của 34 người tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, bị can đã sử dụng hết hơn 200 triệu đồng.

Ngày 20/2, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội cho biết gia đình đã tìm được chị Vũ Thị Tâm (SN 2003 trú tại Ngô Đồng, Hồng Dương, Thanh Oai). Trước đó, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình chị Vũ Thị Tâm về việc cô gái này đi khỏi nhà từ chiều 19/2 đến nay chưa thấy về. Khi đi, chị Tâm mặc áo màu vàng, quần bò màu xanh đậm, đi xe đạp mini màu đỏ.

Mặc dù đã được cảnh báo, song vẫn có nạn nhân dính bẫy lừa đảo liên hoàn trên không gian mạng với chiêu trò "mạo danh luật sư giúp nạn nhân lấy lại tiền bị lừa đảo". Nhiều luật sư cho rằng, việc này gây bức xúc trong giới luật sư và khẳng định chính bản thân họ cũng không thể lấy lại được tiền cho các bị hại.

Do mâu thuẫn tình cảm nên Trương Đình Thành đã dùng tay bóp cổ vợ là chị Nguyễn Thị H (SN 1981) dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Thành dùng dao tự gây thương tích cho bản thân. Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ Trương Đình Thành đề điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”.

Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã tạm giữ Đinh Văn Quang (17 tuổi) để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Quang cùng Lê Văn Hiếu (18 tuổi, Quảng Nam) đến quán cà phê để hút thuốc lào. Tại đây, có anh N.Đ.L (21 tuổi) và N.V.B.L (20 tuổi, cùng trú Hà Nội) đến gặp Hiếu, Quang hỏi mượn điếu cày để hút. Quang đưa điếu cày cho hai người này và giới thiệu thuốc lào của mình mang theo rất ngon, mời dùng thử. Sau khi hút, cả hai người này đều bị say thuốc, rơi vào tình trạng mất kiểm soát, trong đó một người tự ngã từ trên ghế xuống dưới đất. Phát hiện hai vị khách bị say thuốc, nên Quang tiến lại gần lục túi lấy tài sản rồi lên xe Hiếu chở về. Trên đường về, Quang tháo sim điện thoại vứt, số tiền 700.000 đồng đưa cho Hiếu cất giữ.